„Premiéru jsem si užil. Pro mě je čest hrát za tým, jakým je Plzeň. Jsem rád, že si mě pan Šádek vybral, i když se mi sezona v Brně nevydařila. Budu se snažit, abych byl pro mužstvo co nejvíce platný,“ popsal pozápasové pocity Ondřej Pachlopník.

Bývá tradicí, že nováčci dostanou v přátelském duelu kapitánskou pásku, aby přispěli do klubové kasy. „Kluci mi ještě neřekli, kolik mě to bude stát. Jsem ale zvědavý,“ pousmál se brněnský rodák.

Se spoluhráči se herně teprve seznamuje. „Je to jiné, nové, takže si musím u kluků zvyknout na to, kdo jak hraje. Oťukávám se,“ řekl Pachlopník.

V závěru první půle si do statistik připsal střelu nad bránu.

Nováčka v plzeňské sestavě pochválil asistent trenéra Marek Bakoš. „Ondra odehrál to, co jsme od něho čekali. Samozřejmě že přátelské zápasy v této fázi přípravy jsou ovlivněné její tvrdostí. Je to mladý hráč, má svoje přednosti, na které budeme sázet,“ okomentoval Pachlopníka Bakoš.

Pro trenéra Michala Bílka je využitelný na kraji i ve středu ofenzivy. „V Brně jsem hrál středního ofenzivního záložníka, ale mně je jedno, jestli hraju z kraje nebo střeďáka. Kdekoliv se budu snažit odvést to nejlepší, co ve mně je,“ charakterizoval se fotbalista, který v minulé debutové sezoně v nejvyšší soutěži zaznamenal jeden gól a dvě asistence.

Pachlopník do Plzně přišel na hostování s opcí. Věří, že má šanci dostat se do základní sestavy. „Kdybych si nevěřil, nechodil bych do Viktorie. Chci ukázat, že mám na to být v Plzni. Udělám maximum a porvu se o základní sestavu,“ slíbil mládežnický reprezentant.

„V Plzni je to dost náročné, takhle to v Brně nefungovalo. Tady je to rychlejší, kvalitnější, ve všem profesionálnější, ale užívám si to,“ uzavřel Ondřej Pachlopník.