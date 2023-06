Viktoria má nové majitele, jsou z ciziny, Šádek zůstává v čele klubu

Už už se zdálo, že změna majitelské struktury FC Viktoria Plzeň, kterou sliboval současný šéf klubu Adolf Šádek do konce června, v tomto termínu neproběhne. Ale v pátek vpodvečer to přišlo jako blesk z čistého nebe. Klub na svém webu oznámil, že představuje nové majitele. Několikaměsíční jednání bylo tedy dotaženo do konce.

Adolf Šádek, generální manažer a majitel Viktorie Plzeň, v Doosan Areně. | Foto: fcv