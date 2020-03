„Pro mě je to obrovská výzva, jsem optimista. Ztráta na 12. tým je deset bodů, není to beznadějné,“ prohlásil 44letý trenér v rozhovoru pro Deník s tím, že cesta k záchraně v nejvyšší soutěži vede i přes baráž. A na předposlední Opavu ztrácí Příbram pět kol před koncem základní části jen tři body.

Bohužel krátce po jeho nástupu byla fotbalová liga přerušena na neurčito.

Šance trénovat první ligu pro vás byla natolik lákavá, že jste kývl i na nabídku posledního týmu tabulky?

Byla to jedna z věcí… Řekl jsem si, že i kdyby to mělo být jen do konce této sezony, stálo by mně to za to. (smlouvu Pavel Horváth podepsal až do konce sezony 2020/21 – pozn. aut.). Ale našly by se i další důvody.

Povídejte?

Lidi z realizačního týmu velmi dobře znám. V Plzni jsem hrál s Romanem Pavlíkem, který je trenérem brankářů. Asistentem zůstává Petr Čuhel, jenž je perfektní chlap a velký odborník.. Navíc jsem si mohl přivést Petera Grajciara, s nímž jsem působil v juniorce Viktorky. Mám kolem sebe lidi, s nimiž jsem na stejné vlně, všichni chceme uspět. A uděláme pro to maximum.

A pak je tam také Jan Rezek, váš někdejší parťák na hřišti i mimo ně. Konzultoval jste s ním svůj příchod do Příbrami?

Měl poradní hlas. (úsměv) Bavil jsem se o tom asi s pěti šesti lidmi. A Honza byl samozřejmě jedním z nich. A musím říct, že nikdo z těch lidí mi neřekl, abych do Příbrami nechodil. A já když jsem si dal vedle sebe plusy a minusy, vyšlo mi, že na tu nabídku kývnu.

Přesto se to může zdát vzhledem k postavení Příbrami v tabulce jako velice riskantní rozhodnutí…

Já jsem viděl poslední zápasy Příbrami i dalších týmů ze spodku tabulky, třeba Opavu s Plzní. Vím, do čeho jdu. Ve hře je ještě hodně bodů. Možná je to ideální situace. Nechci říct, že když se spadne, nic se neděje, ale naše pozice není lehká. Navíc teď nevím, kolik se toho odehraje.

Nakolik je pro vás právě situace, že je česká liga minimálně do konce března přerušená, nepříjemná?

Pro nás je to paradoxně možná plus. Mám šanci hráče víc poznat a připravit je na těžké boje o záchranu.

Dá se říct, že s týmem začínáte znovu zimní přípravu?

To si nemyslím, protože hráči mají kondici dobrou. Spíš jsem získal prostor, abych do hry zapracoval prvky, které tam chci vidět já.

Jako hráč jste byl zvyklý hrát spíš o tituly, ale teď vás jako trenéra čeká boj o záchranu. To bude jistě rozdíl?

Já si myslím, že to bude hodně podobné. Ten tlak bude stejný. Když to přirovnám k hokeji, tak pro hráče Litvínova a Kladna, kteří nedávno svedli přímý souboj o záchranu, to bylo daleko větší vypětí než boje o titul. Sestup je pro každého sportovce obrovská prohra. Neříkám, že je to konec světa, ale není to nic příjemného.

Jste v Příbrami necelý týden. Už jste našel nějaké plusy, na kterých chcete stavět?

Z kluků cítím chuť makat a situaci změnit. Nejsou tu špatní fotbalisti, ale potřebují se dostat do herní pohody. Teď máme dost času, než se začnou hrát ostré zápasy, abychom na tom zapracovali. Potřebujeme pořádně potrénovat. A pak věřím, že vybereme správné hráče. A pak je potřeba, aby se tady něco malinko změnilo, musíme všichni přidat.

A největší nedostatky?

Taky ty bych si s dovolením nechal pro sebe.

Jaké bylo loučení s Plzní?

Ono se to seběhlo tak rychle, že jsem se s nikým zatím neloučil. Ale v Plzni si i dál nechávám byt, mám tam zázemí, kde se můžu plně věnovat fotbalu, protože rodina je v Praze, takže tam nějakým způsobem zůstanu. Strávím v Plzni určitě méně času než dosud, budu víc pendlovat. Ale úplně loučit se nehodlám, minimálně tam budu dál s partou kamarádů chodit hrát hokej.

A co vedení plzeňské Viktorie. S tím jste se o přesunu do Příbrami také bavil?

Konzultoval jsem to s nimi, chtěl jsem slyšet různé názory. Nejsem sice taková persona jako Pavel Vrba, trenér jsem teprve začínající. Ale jsem přesvědčený, že jsem pro Plzeň něco odvedl. Mám tam hodně známých. A nemám potřebu se nějak odtrhávat, byť teď budu fotbalově působit v Příbrami. Záleží na tom, jak dlouho tam budu, takový je fotbal.