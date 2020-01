Dva roky strávil v mládežnické akademii Atlétika Madrid, pak hrál i za Dinamo Záhřeb a ve slovinské Domžale, odkud před třemi lety přestoupil do Slavie. V sešívaném dresu se neprosadil, teď zkusí štěstí v Plzni. V české lize odehrál 18 zápasů za Příbram, kde na podzim hostoval. Vstřelil dva góly, jeden právě Plzni.

„Viktorka je skvělý klub. Udělám maximum, abych se tady prosadil,“ prohlásil včera 25letý Marko Alvir.

Měl jste i jiné nabídky?

Něco tam bylo, ale nic vážného. Já jsem se hlavně chtěl prosadit v Čechách, protože jsem tady už třetím rokem a pořádně jsem hrál až teď v Příbrami. Jsem vděčný, že mi dala šanci a myslím, že se mi celkem dařilo – odehrál jsem 18 zápasů. Předtím ve Slavii jsem bohužel šanci nedostal.

Mrzelo vás to?

Myslím, že jsem měl dostat víc šancí, ale na druhou stranu jsem byl zraněný. Neměl jsem štěstí, vyměnil se kouč. Slavie už je za mnou, teď se chci prosadit v Plzni.

Sledoval jste Plzeň nějak víc, když bylo jasné, že sem půjdete hrát?

Já jsem Viktorku sledoval už předtím. O řadě kluků jsem věděl, jak hrají. Bavil jsem se o přestupu do Plzně s Martinem Zemanem a Honzou Rezkem, kteří tady působili. Réza mi potvrdil, že je to výborný klub, že to pro mě bude posun v kariéře.

Přicházíte jako univerzální fotbalista. Jaká pozice je vám nejbližší?

Můžu hrát na křídle i pod hrotem, nějakou ofenzivní roli v záloze. Ať nastoupím kdekoliv, udělám maximum.

Jste rád zase v týmu, který bojuje o přední příčky?

Těším se, Plzeň má výborné hráče. Všichni umí s míčem, mělo by se mi tady hrát lépe než v Příbrami.

Ale zase bude složitější dostat se do sestavy…

Jsem mladý, je mi jasné, že na sobě musím pracovat. I to mi říkal Honza Rezek. Ale věřím, že když budu fotbalu dávat všechno, povede se to.

Jaké budou vaše cíle?

Doufám, že uspějeme v Českém poháru a příští sezonu snad zase zabojujeme o Ligu mistrů. Dáme do každého zápasu všechno a uvidíme, co z toho bude.

Může pro vás být plus, že je tady i nový trenér, že šance jsou pro všechny stejná?

Plzeň je velký klub. Musím dávat fotbalu maximum, abych se prosadil.