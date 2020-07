Hlavatý v lize fandil Plzni, ale větší šanci cítí v Pardubicích

Ač se mluvilo o tom, že by se mohl Michal Hlavatý vrátit z hostování do Plzně, zahájil nejlepší hráč druhé ligy sezonu v Pardubicích. A do nejvyšší fotbalové soutěže by tak měl naskočit v dresu nováčka.

Michal Hlavatý v dresu Pardubic. | Foto: Deník

„Pro mě je to asi nejlepší možná varianta,“ říkal 22letý Michal Hlavatý v rozhovoru pro Deník. Společně s ním budou v Pardubicích dál hostovati další mladí viktoriáni Lukáš Pfeiffer a Filip Čihák. Ti toho však tolik neodehráli, zato Hlavatý byl tahounem Pardubic, kde v pondělí začal přípravu. Kolik se toho dá stihnout za čtrnáct dní volna? Bylo to ještě míň, minulý týden jsem od čtvrtka do soboty absolvoval sraz reprezentační jednadvacítky. Ale předtím jsem byl s přítelkyní v Řecku. Tam jsem úplně vypnul. Neříkejte, že se vám u moře nehonily hlavou myšlenky na fotbal? Zpočátku jsem se snažil nad tím nepřemýšlet, ale postupně jsme to začali řešit s mým agentem, panem Paskou, a posléze i Plzní. Situace pro mě vykrystalizovala nejlépe, jak mohla. RunCzech se poběží o víkendu v pivovaru Přečíst článek › Ozvala se vám Plzeň? Ano, bavili jsme se o všech variantách. Nakonec i ve Viktorce uznali, že pro mě bude nejlepším krokem zůstat v Pardubicích. Kontaktoval vás osobně trenér Adrian Guľa? Jednou mi volal a probírali jsme moji situaci. Říkal mi, že přemýšleli o tom, jestli si mě mají stáhnout, nebo nechat na hostování. Naznačil vám, že byste nedostával tolik příležitostí jako v Pardubicích? Ani nemusel. Plzeňský kádr je nabitý. Kluci ze středové řady jsou ve fantastické formě, takže pro mě bude lepší se ještě vyhrát. A třeba to tam zkusit v budoucnu. Asi by to bylo jiné, hrát o Ligu mistrů nebo s Vítkovicemi… (směje se) Tak to by byl opravdu trošku rozdíl. Kroužila kolem vás lasa i z jiných klubů? Zájem byl. S agentem jsme probírali všechny mančafty, ale Pardubice vyhrály. Jak vůbec takové jednání vnímá hráč? Mohl jsem si k tomu své říct. S panem Paskou jsme našli společnou řeč a Plzeň to nechala víceméně na nás. Do Pardubic jste přišel na začátku loňské přípravy. Teď vás hřeje ocenění Nejlepší hráč Fortuna:Národní LIGY. Napadlo by vás to vloni v létě? Absolutně ne. Vloni mě tady zkoušeli a nakonec to týmově dopadlo v tak nádhernou sezonu, včetně mého osobního úspěchu. Věřil jste někdy, že si zahrajete třeba za Plzeň ligu? Vyrůstal jsem v Příbrami, takže jsem snil o tom, že si ji zahraji tam. Jenže jsem přestoupil do Plzně ještě před ligovým startem. Tak doufám, že si zahraji konečně v Pardubicích. Komu jste v lize fandil? Plzni a přál jsem si, aby se udržela Příbram. Dál jí fandím, ale doufám, že ji s Pardubicemi porazíme. Eden byl rájem. Juniorka Suchá vládla sedmibojařkám Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu