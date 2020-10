„Je to můj jediný gól v Evropské lize, takže na to samozřejmě vzpomínám rád,“ usmál se Lukáš Hejda v online rozhovoru s novináři.

Může vám ta tři roky stará zkušenost teď pomoct?

Myslím, že může. Hráči se v jejich týmu sice obměnili, ale počítám, že styl bude hodně podobný. Co jsme viděli, mají rádi balon, chtějí být dominantní ve hře. My musíme hrát dostatečně agresivně, abychom jim to co nejvíc znepříjemnili.

Nakolik se za tu dobu změnila plzeňská Viktoria?

Máme jiného trenéra, malinko se změnily principy naší hry. Víme, jak chceme hrát, a bude důležité, jak se nám to podaří naplnit.

Na co se vy hráči nejvíce koncentrujete, když víte, že musíte postoupit do Evropy?

Tak musíme…, my hlavně chceme. A na co se soustředíme? Zkoušíme si přehrát situace, které můžou v zápase nastat, jak se to může vyvíjet. Tyhle zápasy se většinou rozhodují v hlavách.

Letos jste si už v pohárech vyzkoušeli, jaké to je, hrát venku i doma. Platí výhoda domácích prostředí?

Jelikož se hraje bez diváků, malinko se to smazává. Samozřejmě že i tak je příjemnější hrát doma. Nebudu říkat, že ne. Ale je to na jeden zápas, buď anebo.

Máte rád takové zápasy, kdy jde o všechno, nebo byste raději hrál na dvě utkání?

Z mého pohledu je lepší hrát na dva zápasy. Ale kvůli takovým výzvám fotbal hrajeme. Náš tým to má rád, máme s tím zkušenosti, snad je využijeme. Musíme se připravit. Dáme do toho všechno a věřím, že postoupíme.

V Izraeli je celonárodní karanténa. Jak to tam vypadá? A bylo náročnější cestování a příprava na zápas?

Pro nás to extra problém není, jsme zavření v hotelu, odjedeme jen na trénink a soustředíme se na zápas.

V hotelu žijete i mezi zápasy. Jak tento režim snášíte?

My jdeme za jasným cílem. Tím je postup a děláme pro to všechno.

Trénovali jste penalty? Šel byste na ni, kdyby musely po zápase rozhodovat?

Speciálně jsme je netrénovali. Zkouší je hráči, kteří jsou na ně určení. A jestli bych na ni šel, by záleželo i podle vývoje zápasu. Jak bych se cítil, jestli bych si věřil.