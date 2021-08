Fotbalisté plzeňské Viktorie potvrdili roli favorita. Vyhráli oba zápasy druhého předkola Evropské konferenční ligy a postoupili do další fáze soutěže, v níž viktoriány čeká tým The New Saints z Walesu. Svěřenci trenéra Michala Bílka dvakrát porazili běloruský celek Dynamo Brest (2:1 a 2:1).

Dynamo Brest - Viktoria Plzeň. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Čtvrteční odveta nebyla pro Viktorii jednoduchá, protože se musela vypořádat s dalekou cestou do Jerevanu a v první půli i se silným větrem. „Nebyl to lehký zápas, ale pomohli jsme si rychlým gólem. Nechci říct, že jsme pak zápas kontrolovali, ale hráli jsme to, co jsme potřebovali. Soupeře jsme kromě dvou standardek do ničeho nepustili, takže můžeme být spokojení. Vypořádali jsme se i se silným větrem. Naštěstí nebylo dusno, čehož jsme se obávali,“ říkal obránce Plzně Lukáš Hejda, který se po zranění vrátil do sestavy.