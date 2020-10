Čtvrtý do party, Šimon Bešta, na podzim odešel studovat do Španělska.

„Za Seč hrajeme asi dva a půl roku. Povedlo se nám dvakrát postoupit až do okresního přeboru, který hrajeme druhou sezonu,“ řekl mládežnický házenkářský reprezentant Martin Říha, který má z Talentu střídavý start v prvoligových Strakonicích.

Takže někdy mívá o víkendech pořádně napilno.

Jak se stalo to, že vrcholový házenkář začne hrát fotbal v amatérské soutěži?

Oslovil mě Ríša Křesťan, jehož táta v Seči hrál a teď ji trénuje, jestli bych si ve volném čase nechtěl zahrát fotbal. Já jsem fotbal hrával, takže jsem souhlasil. Zatím je to celkem fajn i relax od házené.

Stíháte všechny zápasy?

Nestíhám, protože na prvním místě mám házenou. K tomu hostuji ve Strakonicích, takže toho mám opravdu hodně. Samozřejmě když mám volný čas, tak si jdu rád zahrát. Snažím se chodit častěji, ale na prvním místě je házená a tak do bude vždycky.

Na jakém postu hrajete?

Trenér mě staví do útoku na křídlo, ale mojí asi největší předností je chytání, proto jdu i do brány.

Kde nastupujete častěji a na jakém postu vás to více baví?

Je to tak půl na půl. Záleží na domluvě s trenérem, ale teď jsem častěji chytal. Odmalička se mi to líbilo, takže jsem si to v amatérské fotbalové soutěži mohl splnit. Je to fajn, baví mě to.

Dostal jste nějakou kuriózní branku, případně na jaký gól nerad vzpomínáte?

Nejhorší pro gólmana je asi gól mezi nohy, ale nerad vzpomínám, když se mi balon odrazil od tyčky do hlavy a od ní do brány. Bylo to v přípravném utkání, ale už si nevzpomenu na soupeře.

Věnoval jste se dříve fotbalu?

Od pěti do jedenácti let jsem hrál středního záložníka za SENCO Doubravka. Tak jako každý kluk jsem chtěl být profesionálním fotbalistou. Mamka mě poté přivedla k házené. Nejprve jsem hrál národní házenou za Plzeň-Újezd a pak házenou. Národní házenou jsem chvíli dělal s fotbalem, ale pak jsem k tomu přidal házenou a s fotbalem jsem musel skončit, protože to nešlo skloubit.

V čem vidíte jako házenkář svoji výhodu v amatérském fotbalu?

Fotbalisté v okresním přeboru nemají oproti nám extraligovým házenkářům trénink každý den, což je obrovská výhoda. Díky tomu máme s Petrem a Ríšou výbornou fyzickou kondici.

Seč chce do I. B třídy. Na jakou úroveň soutěže byste si troufl?

Hodně se teď obměnil kádr, Seč posilovala. Dříve byl věkový průměr mužstva třicet let, ale teď je v mužstvu hodně mladých hráčů, čímž se věkový průměr snížil. Myslím si, že bychom v I. B třídě něco uhráli, a troufl bych si na ni.

Chodíte na fotbalové tréninky?

Každý den mám házenkářské tréninky, ale jelikož máme s Talentem ve středu tréninky od 13.30 do 16 hodin včetně posilovny a v Seči je trénink většinou od 17 hodin, tak se někdy najde čas zajet do Seče na trénink.

Trenéři Talentu jsou shovívaví k vaší zálibě?

Myslím si, že s tím problém nemají a jsou shovívaví. Hlavní je, aby se fotbal nepletl do házenkářského tréninkového plánu. Jak jsem říkal: na prvním místě máme házenou a fotbal je volnočasová aktivita jako u někoho chodit do posilovny. Na začátku léta jsme dokonce za Seč sehráli fotbalové utkání proti Talentu.

Při posledním domácím utkání proti Frýdku-Místku jste byl dopoledne na házené a odpoledne od 15 hodin jste hrál za Seč. To jste měl docela fofr…

Zápas Frýdku s Talentem skončil ve 12 hodin, takže nebyl problém hrát za Seč od 15 hodin.

Dalo by se to fyzicky zvládnout, pokud byste proti Frýdku hrál a nebyl jen náhradníkem?

Řekl bych fotbalovému trenérovi, že nechci začínat v základní sestavě. Zvládnout by se to asi dalo, ale asi na úkor nějakého zranění. Je jasné, že když bychom v jeden den odehráli házenou, tak to nebudeme přehánět s minutáží na fotbale. Přece jen je to koníček a nechceme si nic udělat.

Komu ve fotbale fandíte?

Viktorce Plzeň. V zahraničí mám oblíbenou Barcelonu a Borussii Dortmund.

Říká se vám Riise podle bývalého norského fotbalisty Liverpoolu. Jak to vzniklo?

Přišel s tím kapitán Petr Vinkelhöfer. Když jsem začínal v áčku Talentu, neznal moji přezdívku nebo jméno. Takže mi řekl podle toho, koho mu vzhledem připomínám, tedy Riiseho. Chytilo se to a od té doby mně nikdo neřekne jinak.

Talent v Seči

Richard Křesťan – házenkářský brankář. Trojka za Karlem Šmídem a Filipem Herajtem. Za Seč tuto sezonu odehrál pět zápasů s bilancí sedmi gólů.

Petr Sedlák – spojka v házené a mládežnický reprezentant. Za Seč zatím odehrál pět zápasů a vstřelil tři góly.

Šimon Bešta – házenkářská spojka. V Seči odehrál čtyři duely a dal jeden gól. V září odjel studovat do Španělska.

Martin Říha – spojka v házené a mládežnický reprezentant. Za Seč zatím odehrál čtyři utkání (dvě jako brankář).