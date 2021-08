A vyplatilo se to. Řezník byl podepsaný pod oběma vstřelenými góly, ten první dával po jeho sklepnutí právě Havel. Druhou akci zakončoval podobnou dorážkou do prázdné branky kolumbijský ofenzivní fotbalista Mosquera. Viktoriáni tak půjdou příští čtvrtek do odvety s nadějným vítězstvím 2:0 z prvního zápasu.

„Je to super výsledek, ale jsme teprve v poločase,“ připomněl Milan Havel, že plzeňské fotbalisty ještě čeká odveta na horké bulharské půdě. „Věřím ale, že jsme udělali dobrý krok k tomu, abychom to příští týden dotáhli,“ dodal 27letý obránce.

Vy jste cestu za vítězstvím začal prvním gólem v evropských pohárech. To jistě potěší?

Je to příjemné, ale já jsem byl pouze ve správný čas na správném místě. Jany (Janošek) s Řízkem (Řezník) to udělali skvěle, já jen doklepával míč do sítě.

To je sen každého trenéra, že jeden obránce přihrává a druhý skóruje. Jak se to seběhlo?

Máme od trenéra pokyny, abychom podporovali útok. Myslím, že do vápna se dostávám celkem často, kdybych měl trošičku víc štěstí, tak se mi to tam odrazilo ještě dvakrát, kdy jsem byl v podobných situacích. Jednou chyběl jenom kousíček… Ale jsem rád i za ten jeden gól a hlavně za vítězství 2:0.

Jaký to je výsledek před odvetou v Sofii?

Může zdát, že je to dobrý výsledek. Ale jak už jsem říkal, jsme teprve v poločase. V Sofii to bude nepříjemné, přesvědčili jsme se, že to není jednoduchý soupeř. Uvidíme, kolik tam přijde lidí. Nebude to nic snadného. Ale věřím, že se na odvetu dobře nachystáme a zvládneme ji.

Jak jste se vypořádal s tím, že jste po delší době nastoupil na levém kraji obrany?

(usměje se) Plzeň mě jako levého beka kupovala. Delší dobu jsem tam nehrál, ale shodou náhod jsem si na to zrovna nedávno i vzpomněl. Když za mnou trenér ráno před zápasem přišel, že bych tam mohl nastoupit, potěšilo mě to. Je to jiné než napravo, ale problém s tím nemám.

Na vaší straně bulharského útoku se pohyboval rychlý Jomov. Byl hodně nepříjemný?

To byli všichni jejich ofenzivní hráči. Trenéři ale vypozorovali, že on se malinko zapomíná při návratu do obrany, toho jsme využili. Ale směrem dopředu byl hodně nepříjemný, pořád ve sprintu. Jakmile si to navádí k bráně, je to těžké, ale nějak jsem si s tím poradil. A doufám, že příští týden to bude podobné.