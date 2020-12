A už v úterý vás po porážce 2:3 čeká další zápas…

Je možná dobře, že jdou zápasy rychle za sebou. Nebudeme se v tom patlat. Mrzí nás to, štve, že jsme to opět nezvládli. Napáchali jsme hodně škody a teď se z toho musíme sami vylízat.

Předtím jste nehrál, jak jste ty tři nezdary viděl zdálky?

Je to ještě horší, než když jste na hřišti. Člověk to prožívá a nemůže zasáhnout do hry, i když by chtěl týmu pomoct. Byl bych rád, kdybych už nic takového nezažil.

Teď vás čekají Teplice a výhra je nutností. Souhlasíte?

Nechci tady nic vykřikovat. Ale je jasné, že se musíme semknout a získat si zpátky naše fanoušky.