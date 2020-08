„Je perfektní, že se to podařilo zvládnout i po zdravotní stránce,“ potěšil slovenského kouče v plzeňských službách Adriana Guľu (na snímku) nejen výsledek, ale i to, že nikdo nepřibyl na marodku.

Zatím tak pouze nové tváře do zadních řad Matěj Hybš a Filip Kaša začínají po zranění postupně sbírat minuty, ostatní jsou fit.

A trenér Viktorie může po volném víkendu spřádat plány na úvodní ligové kolo s Opavou a možná už má v hlavě tak trochu i svoji plzeňskou premiéru na evropské scéně proti AZ Alkmaar.

Ale pojďme pěkně po pořádku.

Jak hodnotíte soustředění v Rakousku?

Z mého pohledu velmi vydařené, i když odpověď dají až soutěžní zápasy. Ale když mám hodnotit pobyt tady – nádherné prostředí, vynikající počasí, hráči byli pracovití a k tréninkům měli velmi dobrý přístup, takže ty měly velmi vysokou úroveň. Jsou to potěšující věci, ale je podstatné, abychom to přetavili v mistrovských zápasech. Aby kluci ukázali sílu.

Odehráli jste v letní přípravě čtyři zápasy, všechny vítězné, navíc bez inkasované branky. To je potěšující, ne?

Jednoznačně to potěší. Je velmi podstatné vidět, při naší snaze hrát na riziko vysoko a útočně, jak to zvládají hráči stabilně v obranné činnosti. Jsme za to rádi, ale stále jsou tam mezery a věci, které jsme schopni okamžitě posunout a zlepšit. Také v ofenzivě můžeme být produktivnější.

Nakolik máte po generálce jasno o základní sestavě?

Potřebujeme každého chlapa. Tohle jindy možná klišé platí teď v období koronaviru stokrát víc. Nikdy nevíte, co se ve světě může stát. Nějakou představu samozřejmě mám, kluci to cítí, ale je to otevřený proces.

Dá se říct, že z nováčků má do ní nejblíže Káčer?

S tím souhlasím, Miro je hráč, který nám může okamžitě pomoci. Hybše a Kašu přibrzdily menší zdravotní problémy. Ba Loua byl v Opavě třikrát v karanténě, to se podepsalo na jeho fyzičce. Ale má tam výborné věci v ofenzivě, to se potvrdilo. Věřím, že nám pomůže. I odchovanec Matějka se ukázal v dobrém světle.

Teď už je před vámi první mistrovský zápas s Opavou, jak se na start ligy těšíte?

Jsme rádi, že už zase vypuknou ostré boje. Uvědomujeme si, že úvod sezony je pro nás důležitý. Věřím, že jsme na to dobře připravení.