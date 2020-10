Začíná se v 19.30 SELČ a přímý přenos vysílá ČT Sport. Hraje se na jeden zápas, jeho vítěz bere vše, postoupí do základní skupiny a poražený bude na podzim bez pohárů.

Trenére, čeká vás v Beer Ševě nejdůležitější zápas trenérské kariéry?

Takhle bych to neřekl. Už se Žilinou jsem zažil úžasné zápasy, třeba odvetu play-off Evropské ligy v Bilbau. Chtěli jsme postoupit dál, i když soupeř byl jasným favoritem, ale my jsme doma vyhráli. Sehráli jsme úžasný dvojzápas s FC Kodaň o Champions League. I teď jsme blízko k základní skupině. Samozřejmě že to chci dokázat já osobně, ale víc si uvědomuju zodpovědnost za mančaft. Chci aby kluci byli dobře připravení a za dřinu, kterou tomu obětují, měli odměnu v podobě postupu.

Je rozdíl v tom, že se Žilinou jste mohl jen překvapit, zatímco pro Plzeň je postup do skupiny Evropské ligy téměř povinnost?

Jasně, že i na to člověk myslí. Ale my hlavně chceme postoupit, jde především o sportovní úspěch. Proto fotbal děláme. Myslím, že takhle k tomu přistupuje každý trenér. Jsme v play-off, máme obrovskou šanci a snažíme se do toho dát všechno. Takhle jdu do toho i teď, také z kluků cítím obrovskou motivaci

Nad čím momentálně nejvíc přemýšlíte?

Jak se vypořádáme s místními podmínkami, velké vedro a nezvyklá vlhkost vzduchu. A o drobných detailech před čtvrtečním zápasem.

Je nějakou komplikací i striktní karanténa, která v Izraeli panuje?

To nejsou věci, které by nás měly vyrušit, jsme na to zvyklí z domova. Když jedete hrát takový zápas, tak nechodíte po památkách. (úsměv) Soustředíte se jen na zápas, jste na hotelu, trénujete a po utkání letíte domů.

Co podle vás bude důležité při výběru sestavy? Bude rozhodovat čistě jen sportovní forma?

Každý hráč je trošku jiný, u někoho výkon roste s důležitostí zápasu. Jiného to naopak přibrzdí. Pracujeme s hráči po skupinkách, kluci každý den makají naplno, aby pak lépe zvládali i takhle náročné zápasy. Pro nás je perfektní, že jsou všichni připravení nastoupit. Až na Tomáše Hořavu, který je nemocný a zůstal doma. Můžeme tedy vybrat nejsilnější sestavu.

Určitě už máte hru soupeře nastudovanou. Co by na Beer Ševu mohlo platit? V čem je její síla?

Nechtěl bych se pouštět do nějakých rozborů. Stejně jako koukáme my na ně, sledují oni nás. Takže je zkusíme překvapit přímo v zápase. Je ale vidět, že Izraelci rádi hrají s balonem, mívají vysoké držení míče, v kádru mají šikovné individuality. Ale jsou tam i citlivá místa, která bychom chtěli využít.

Když byste měl čtvrtečního soupeře srovnat s dánským SønderjyskE, je Beer Ševa silnější tým?

Hlavně je to úplně jiný tým, vyznačují se úplně jiným stylem fotbalu. Ale pro nás byla zkušenost i zápas v Alkmaaru, když to srovnám, neměli jsme Ondráška a Ba Loua, Kayamba ani Kopic nebyli v takovém stavu jako teď. Já věřím, že jsme silnější, než jsme byli na začátku sezony a to je velmi podstatné. Ale musíme to ukázat v samotném zápase.

Soupeř nehraje doma, na evropské poháry musí kvůli zavřenému stadionu do azylu v Petach Tikvě. Může to být pro vás drobná výhoda?

Můžeme si to s nimi rozdat na férovku, aniž bychom mluvili o tom, že mají extrémní výhodu domácího prostředí. Věřím, že tohle bude další věc do skládačky, která nám pomůže, abychom zápas zvládli. Jdeme do něho s maximálním odhodláním.