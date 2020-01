„Jsem rád, že volba padla na můj realizační tým a můžu vést tak významný klub jako je Viktorka,“ říkal 44letý Adrián Guľa, když včera v Plzni poprvé předstoupil před novináře. „Ale ještě víc se těším na hřiště, tam je naše místo. Nejen tady na tiskových konferencích,“ dodal vzápětí slovenský trenér.

Zasahoval jste nějak do zimní přípravy, která už určitě byla připravená?

Ano, je to přirozené. Ale upravili jsme ji jenom lehce, nechtěli jsme hned zkraje hrát zápas, který byl naplánovaný. Soustředění ve Španělsku zůstává, soupeře se dozvíte včas. Chceme stavět na dobrých základech, které tady jsou. Hráči mají svoji kvalitu, zkušenosti. Ale my chceme etablovat naše pricipy hry, které by nám mohly pomoct být úspěšní. Chceme, aby měl mančaft jasnou tvář.

Můžete být konkrétnější, jaké nové prvky chcete přinést do hry?

Každý trenér vám řekne, že chce hrát ofenzivně, nátlakový fotbal, ale i vyvážený. Já nejsem výjimka. Budu chtít lépe využívat křídelní prostory a rychleji reagovat po ztrátě míče.

Kontaktoval jste svého předchůdce, trenéra Vrbu?

Samozřejmě, on má můj obrovský respekt, velký obdiv. Povídali jsme si spolu. Jako trenér dosáhl obrovských úspěchů. Já jsem pod ním pracoval už jako hráč. Je mi velmi blízký, trenérsky i lidsky.Byl ke mně vždy otevřený, snažil se mi pomoct.

Zatím Plzeň ohlásila jedinou posilu Marko Alvira. Budete chtít přivést ještě někoho?

U Alvira jsme rádi, že máme v týmu novou krev. Ta přijde i tím, že se vrátí z hostování kluci jako Bucha nebo Šulc. Uvidíme, jak se bude jevit Herc, který zatím neměl vytížení. Nejdřív vsadíme na hráče, které máme. Všichni dostanou prostor. Bude záležet jen na nich. Teprve pak uvidíme, jestli bude do týmu nutné vstupovat zvenku.

V nedávné minulosti se o vás zajímala i Sparta a Slavia, ale nakonec jste kývl až teď Plzni. Dá se říct, co rozhodlo?

Načasování, velikost klubu a profesionální přístup vedení. Výzva z Plzně přišla v pravý čas, cítil jsem enormní zájem. Chtěl jsem se posunout do velkého klubu, jako je Plzeň. Věřím, že to bude úspěšná etapa. Co bylo v minulosti je pro trenéra příjemné, že se o vás zajímají přední české kluby.

Ze Žiliny jste byl známý tím, že jste pracoval s mladými hráči. Budete na ně sázet i v Plzni, o které se říkalo, že má přestárlý kádr?

Když pracujete na svých projektech, nemáte tolik prostoru sledovat, co se děje kolem. Aspoň já tak funguju, takže nevím, co se říkalo o Plzni. Já přicházím se svojí vizí. Snažím se dělat s hráči, kteří chtějí naplno pracovat a makat na sobě, zlepšovat se. Není tam žádný věkový limit. Rád jsem pracoval i se zkušenými hráči, stejné to bude v Plzni. Nastupovat budou ti nejlépe připravení, bez ohledu na věk.

Co pro vás bude, při ztrátě 16 bodů na vedoucí Slavii, kritériem úspěšnosti?

Já se ztotožňuji s ambicemi klubu. To je náročnost, pracovitost, nárůst výkonnosti jednotlivce i týmu. Uděláme maximum, abychom vyhráli český pohár a potěšili tak fanoušky a všechny lidi, kteří jsou oddaní klubu.

Jaké jsou vaše představy o počtu hráčů v kádru?

Většinou pracuji s dvacetičlenným kádrem plus tři brankáři. Ale teď je specifická situace, přicházíme v rozehrané sezoně, potřebujeme vidět větší počet hráčů. Pokud dojde k nějakému zeštíhlení, bude to před soustředěním ve Španělsku.

Plzeň hrála až dosud téměř výhradně v rozestavení 4-2-3-1, zachováte ho?

Rozestavení je pro mě věc napsaná na papíře. Podstatné je, aby hráči byli na svých postech schopni rotovat, podle soupeřů ho můžeme měnit. Budeme vycházet ze zavedeného systému, který přinesl úspěchy, ale budou tam nové prvky. Jde o to, jak rychle je kluci vstřebají. Myslím, že při kvalitě našich forvardů můžeme hrát i na tři útočníky, i když v jiném postavení. Jedna věc je naše šablona a druhá, jak to bude hráčům sedět. Je tedy možné, že rozestavení bude přibližně stejné, ale s jinými úkoly.

Ještě mám osobní dotaz, co angažmá v Plzni říká rodina? Až dosud jste trénoval jen na Slovensku.

Ale jako hráč jsem působil v Česku, takže ví, do čeho jdu. Cestování po D1 dobře znají. Doma mám podporu.