Dobře věděl, že za posledním klopýtnutím bylo i přísné vyloučení stopera Kaši z konce prvního poločasu.

Trenére, byl to klíčový okamžik zápasu?

Já jsem tam viděl tři takové momenty. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, byla tam i tyč po střele Buchy, ale nepovedlo se nám soupeře otevřít. Druhým bylo určitě vyloučení Kaši. Ale v poločase jsem z kluků cítil odhodlání, že to chtějí i v deseti zvládnout. Ale pak nás rozhodil inkasovaný gól ze standardky, kdy jsme byli nepozorní. Ale kluci makali, šli nadoraz. Nemám jim co vytknout, odhodlání a nasazení tam bylo. I v deseti jsme byli trošku lepším mužstvem, ale Liberec to takticky uhrál. Pro nás to byl velmi nešťastný zápas.

Na šití musel i David Limberský, který měl po zákroku Koscelníka zle pochroumaný kotník. Nebylo to také na červenou?

To neumím posoudit, nejsem rozhodčí. Dívám se na to trenérskýma očima. Už to nezměníme, přišli jsme o Kašu a prohráli jsme zápas. Je specifické, že každou situaci rozhodčí posoudí jinak, ale to se stává ve fotbale všude na světě. Víc bych to nechtěl komentovat.

Do stoperské dvojice musel po přestávce naskočit mladý Míka. Jak jste s jeho výkonem spokojený?

Myslím, že Mikeš premiéru zvládl, s kvalitními hráči Liberce si poradil. Ale potřebovali jsme udělat výsledek a to se nám dneska nepodařilo.

Už proti Liberci vám chybělo sedm zraněných hráčů, jak se vám s tím pracuje?

Pracujeme s tím, co máme. Klukům důvěřujeme, cítím z mančaftu energii a emoce. Porážka bolí, ale mužstvo šlapalo, kluci na sobě makají, jen to potřebujeme zúročit bodově a zlepšování výkonnosti. To podle mě spolu úzce souvisí, musíme dál svědomitě pracovat.

Je šance, že někdo z nich bude v brzké době k dispozici? (už ve středu čekají viktoriány v poháru Přepeře, v neděli pak jede do Boleslavi)

Věřím, že ano. Miro Káčer je blízko návratu do plnohodnotného tréninku. Také Čermákův stav se výrazně zlepšil, Havlis (Havel) se vrací po karetním trestu. V téhle covidové době je důležitý každý hráč, je to pro všechny náročnější. Naši fyzioterapeut a doktoři makají naplno, abychom byli brzy zase v kompletnějším složení.

Pojďme ještě k vaší slabší efektivě. Není za tím i méně výrazná podpora krajních hráčů Kayamby a Ba Louy?

Jednoznačně potřebujeme z těchto prostorů větší produktivitu, nejen góly, ale i finální přihrávky. A to zatím bohužel nepřichází…

Naopak kvalitní výkon opět podal Staněk v brance, i když inkasoval, potvrzuje pozici nové jedničky?

Asi se budu opakovat, máme dva kvalitní brankáře. Jindra je mimořádně silný na čáře. Už v závěru první půle tam měl parádní zákrok, je škoda, že jsme to nezúročili.