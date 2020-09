V něm se představí ve čtvrtek 1. října v Izraeli proti Hapoelu Beer Ševa, který včera porazil doma skotský Motherwell také 3:0.

„My teď musíme hlavně přepnout na ligu s Brnem,“ nazapomněl trenér Adrian Guľa ani ve vítězné euforii na nedělní zápas 5. kola FORTUNA:LIGY, který se hraje v Doosan Areně od 15.30 hodin. „Nechci nic přeskakovat,“ doplnil, že se pohárovým zápasem hodlá zaobírat až potom.

Bylo klíčem k postupu přes dánské Sönderjyske, že jste ustáli první šanci soupeře, který měl v první půlhodině víc ze hry?

V defenzivě jsme si poradili a pak jsme vstřelili dvě branky po sobě. To bylo velmi podstatné. Můžete si stokrát říkat, jak soupeř hraje, ale je potřeba to přenést na hřiště. Každý zápas na evropské scéně s sebou přináší větší tlak. Kluci cítili, že jsme favorit. Až na tu jednu situaci, kdy zasahoval na poslední chvíli Kuba Brabec jsme to zvládli.

Myslíte, že na vás tedy dolehla v úvodu důležitost toho zápasu?

Kluci byli dobře nastavení, tohle ani neřešili. Ale v tom zápase, zvlášť bez fanoušků, je těžké udržet pozornost. A pak je tam taky soupeř, který má svoji kvalitu, dobře organizovanou hru. To nám ne zrovna sedí, ty dlouhé přihrávky za obranu. Kluci už ale mají něco za sebou, to byly důležité body pro nás.

Podruhé v řadě se střelecky prosadil Zdeněk Ondrášek, v těžké chvíli na sebe vzal zodpovědnost při penaltě. Dokázal vám, že bude útočník číslo jedna?

Já nepotřebuju útočníky číslovat. Pro nás je důležité, že Kobra (Ondrášek) je tady, je dobře nastavený, kluci ho cítí. Ale pro nás je důležité, že i Bogy (Beauguel) dokáže do zápasů dobře vstoupit jako střídající hráč. Konkurenční prostředí je nesmírně důležité, ještě Choras (Chorý) jim šlape na paty. Ale souhlasím s tím, že zkušenosti a kvalita Ondráška můžou být v podobných zápasech rozhodující. Ostatně proto také přišel.

Ještě se zeptám na jednoho hráče. V záloze odvádí spoustu nenápadné práce Káčer, teď vstřelil i gól. Jak jste s ním spokojený?

Záložní trojice je naších hnacím motorem, i s Buchou fungovala famózně. Ale věděli jsme, proč přichází Kačka, jeho přidanou hodnotou je důraz. Nejde mít v záloze jen samé virtuosy, potřebujete tam také agresivního hráče. Věděli jsme, že právě na tom má soupeř postavenou hru. A to máme ještě Tomáše Hořavu, není jednoduché vybírat sestavu.

Z reproduktorů tentokrát nezněly chorály, nebyl to nezvyk, hrát v takovém tichu?

Já oceňuju naše fanoušky, kteří přišli před stadion a byli slyšet. I když to samozřejmě nebyly takové decibely, jako když jsou v hledišti. Kluci o nich věděli, děkujeme jim.

Sledoval už jste, kdo bude další soupeř (Beer Ševa – pozn. aut.)…

My hlavně musíme teď přepnout na ligu s Brnem. Nechci nic přeskakovat. Ale máme lidi, kteří to nasledují, abychom měli dostatek informací. Asistenti už hned v šatně věděli, že domácí vedou. Po neděli bude prostor připravit se.

Ale souhlasíte, že pro vás budete zápas podzimu? Uzpůsobíte tomu nějak sestavu v nedělním zápase s Brnem?

Je na to prostor, uvažujeme o tom. Uvidíme také podle zdravotního stavu, potřebujeme být čerství i na Brno. Jsou tady kluci, kteří si zaslouží šanci. Třeba Luďa Pernica, ale i další.