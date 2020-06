„Neměli jsme špatný vstup do zápasu, ale nedotáhli jsme některé akce k finální přihrávce tak, aby to Spartě dělalo problémy. Potom však přišla penalta, která naše plány narušila,“ označil trenér Adrian Guľa zřejmě klíčový moment středečního zápasu. „A potom efektivita při druhém gólu Sparty, tím jsme je dostali na koně,“ doplnil slovenský kouč Viktorie na tiskové konferenci. Sparta vedla už v poločase 2:0, když Kanga proměnil penalta a pak se prosadil i Kozák.

I přesto, že jeho tým zůstal před branami pohárového finále, našel trenér Guľa na výkonu i pozitiva. „Ve druhé půli jsme zrychlili hru, přidali na důrazu. Bohužel ten kontaktní gól přišel pozdě. I když jsme tam potom měli ještě jednu velkou šanci,“ připomněl hlavičku Pernici v nastaveném čase, krátce předtím snižoval Havel.

V čem vidíte hlavní příčiny porážky?

Rozhodl větší důraz Sparty a lepší efektivita. Naše hra byla pomalejší, nedávali jsme tak prudké pasy, neotáčeli jsme rychle těžiště, méně jsme sprintovali za obranu. A hlavně v první půli nám chyběl větší důraz.

Čím si to vysvětlujete? Zdálo se mi, že vás Sparta přehrávala i ve středu pole…

Nebylo to jen o záloze, ale o kompaktnosti celého mančaftu. Sparta má kvalitu, kterou je potřeba respektovat, my jsme hráli v první půli hodně bez míče. Po přestávce to kluci pochopili, dostali se víc do hry. Škoda jen, že jsme dali kontaktní gól tak pozdě. Fyzicky jsme na tom byli dobře.

Co bylo důvodem dvou poločasových změn?

U Limby (Limberský) to bylo jasné, měl žlutou kartu a my jsme nechtěli v tak vyhroceném zápase riskovat, že bychom dohrávali o deseti. Kovi (Kovařík) tam je zvyklý, zahrál velmi slušně a myslím, že to pomohlo i Kopimu (Kopic). Bogy (Beauguel) tentokrát nebyl až tak gólový, potřebovali jsme tam dostat hráče s větším důrazem.

Poprvé, co jste v Plzni, jste prohrávali. Co vám ten zápas ukázal?

Nevím, jestli takhle brzy po zápase dokážu vyjmenovat všechno. Po těch brankách jsme na chvilku ztratili kompaktnost, kluci si neplnili svoje role. Ale i za stavu 0:2 se ukázalo, že ten zápas je hratelný. Kluci makali, dřeli, chtěli to zdramatizovat.