„Zasloužené vítězství domácích. V úvodu jsme byli nedůrazní, málo agresivní. Tím jsme dovolili jít soupeři rychle do třígólového vedení,“ láteřil Adrian Guľa po porážce 1:4. „V úvodu druhé půle jsme s tím chtěli ještě něco udělat, ale chyba před čtvrtým gólem nás srazila,“ dodal a připustil, že to nemusí zůstat bez odezvy.

„Tyhle dvě ztráty jsou pro nás velmi citlivé. Musíme okamžitě zareagovat,“ připustil trenér Guľa.

Zdálo se mi, že vyřazení od Alkmaaru zanechalo výrazné psychické stopy?

S tím se dá souhlasit. Zvlášť, když se podíváte na konečný výsledek a viděli jste vstup do zápasu… Očekával jsem, že se k tomu postavíme jinak.

Je porážka největším rozčarování za dobu, co jste v Plzni?

Samozřejmě. Mužstvo vypadalo po našem nástupu úplně jinak, jsem z toho teď velmi překvapený.

Vím, že je brzy po zápase. Ale máte už v hlavě plán, jak mužstvo vrátit zpátky do pohody z jarní části i letní přípravy? Jak těch 14 dnů reprezentační přestávky využijete?

Musíme reagovat na vzniklou situaci. Sedneme si s vedením, projdeme si všechny věci, abychom věděli, jak do toho vstoupit emocionálně. Musíme vyhodnotit detaily, které se na nás za ty tři dny navalily. Hráči mají kvalitu, to je jednoznačné, ale tyhle dvě ztráty jsou pro nás velmi citlivé.

Budete s vedením debatovat i o případném posílení týmu?

V těchto těžkých situacích se ukazují vlastnosti, které nepoznáte, když je tým v laufu. Sledujete, kdo je lídr, kdo si na sebe bere největší díl zodpovědnosti. Je jasné, že po takovém výkonu byste okamžitě bouchli do kádru, ale my musíme udělat to nejlepší pro klub. Vyhodnotit to bez emocí.

Já se ještě vrátím k zápasu v Liberci. Co vám proběhlo hlavou, když jste po čtvrthodině prohrávali 0:3?

Přemýšlel jsem, jak do toho vstoupit nějakým střídáním, aby mužstvo zvedlo hlavu. Abychom zvýšili důraz, agresivitu. Potom jsme vstřelili gól, proto jsme nešli do dvou střídání, ale jen do jednoho.

Musel jste o přestávce tým hodně burcovat?

(odmlčí se) Nevraceli jsme se k prvnímu poločasu, takový je styl naší práce. Vystřídali jsme, spíš jsme se snažili udělat maximum pro to, abychom do druhé části vběhli lépe. Ale ani to nepomohlo.

Co vašemu týmu v Liberci chybělo?

Týmovost, nastavení, důraz v osobních soubojích. Bylo tam hodně atributů, ale v úvodu hlavně sebevědomí, proto jsme nevstoupili do zápasu dostatečně aktivně, agresivně.