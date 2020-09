„Podali jsme solidní výkon. Od takového vítězství se můžeme odrazit,“ říkal po utkání i plzeňský trenér Adrian Guľa.

Ale je nutno si přiznat, že ne všechno bylo ideální. Viktoriáni měli sice velkou převahu, kopali spoustu rohů, držení míče bylo jasně na jejich straně. Jenže vypracovaných šancí moc nebylo, v tomhle směru byl soupeř produktivnější. Dokonce za stavu 1:1 zlikvidoval Drchalovi gólman Hruška tutovku.

Domácí slibné šance zahazovali, Káčera vychytal brankář Mikulec, stejně jako před půlí Kopice, Ba Loua po přestávce pálil vysoko nad a i Hejda v první svojí akci hlavičkoval jen do boleslavského brankáře. Až v 74. minutě dotlačil silou vůle míč do sítě.

A přiznal, že zprvu se ani moc neradoval. „Trošku jsem tušil, že to bylo na hraně ofsajdu. Potom to dlouho zkoumali. Ale myslím, že rozhodují nohy, které byly tak nějak nastejno. Je tady od toho video, uznali to. Zaplaťpánbůh ,“ říkal Lukáš Hejda.

Právě to, že se jeho tým vzpamatoval z vyrovnávací branky a dotáhl zápas k vítězství, označil trenér Viktorie za nejsvětlejší okamžik zápasu.

„Ta reakce je pro mě podstatná. Tým se nevzdal, šel si za vítězstvím a přiklonilo se k nám pověstné štěstí. Ať při Hruškově zákroku, tak při brance Lukáše Hejdy,“ říkal Adrian Guľa.

„Celé je to o sebevědomí, i proto jsme potřebovali takové vítězství. Věřím, že se vracíme zpátky,“ doplnil.

Po nevydařeném zápase v Liberci (1:4) udělal slovenský kouč v plzeňských službách několik změn v sestavě, Mihálik nebyl ani v nominaci, Bucha začal na lavičce, kde proseděl celý zápas i obvyklý kapitán Brabec.

„Cítil jsem, že je potřeba, abychom využili konkurenční prostředí. Nehledal bych za tím nic velkého. Je to o velikosti klubu, že můžete nenasadit kapitána a máte připraveného dalšího hráče,“ vysvětloval Guľa.

„Doufám, že to Kubovi pomůže. Věřím, že pro další zápas už zase bude k dispozici ve své bývalé pohodě a formě,“ doplnil trenér Viktorie.

Tak uvidíme, jestli Brabce vrátí do hry už v Ďolíčku, kde hraje jeho tým v sobotu od 19.00 hodin. Ve čtvrtek 24. září pak čeká viktoriány doma od 18 hodin důležité utkání 3. předkola Evropské ligy s dánským SønderjyskE.

„ Je jisté, že v takové situaci, jako po Liberci, jsme za mého působení v Plzni ještě nebyli. Proto bylo důležité, abychom si zachovali stabilní postoj. Proto jsem rád, že jsme s Boleslaví vyhráli, i když to bylo vydřené,“dodal trenér plzeňské Viktorie.