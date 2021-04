První z nich se v lize trefil téměř po roce, druhý dal gól vůbec poprvé v dresu plzeňské Viktorie. V neděli odpoledne však zajistili vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi.

O kom je řeč?

O dvou rodácích z Hané, kteří teď oblékají modročervený dres Viktorie Plzeň. Za třemi body s Českými Budějovicemi ji nasměroval utěšenou ranou ve 29. minutě 25letý Lukáš Kalvach.

A když pak hostující bek Novák v závěru prvního poločasu vyrovnal, vedení znovu překlopil na plzeňskou stranu jedenáct minut po přestávce o dva roky starší Šimon Falta.

Není to tak dávno, co spolu řádil v záloze olomoucké Sigmy, jenže v létě 2019 zamířil Kalvach na západ Čech a jejich cesty se na nějaký čas rozdělily, aby se letos v zimě zase sešly. Faltovi měla po sezoně skončit v Olomouci smlouva a delší dobu dával najevo, že nemá zájem ji prodloužit. Aby ho Sigma aspoň částečně zpeněžila, přestoupil už v zimě za Kalvachem do Viktorie.

A okamžitě si získal místo v základní sestavě, většinou nastupuje na levém kraji zálohy, ale párkrát zaskočil i za Limberského na beku. Od ledna ani jednou nechyběl, jen v Brně ho na poslední minutu střídal Mihálik.

Jen ofenzivní čísla mu dlouho chyběla. I když na gólu se podílel v Ostravě, ale tam si jeho střelu srazil do vlastní branky stoper Stronati, takže mu statistici nepřipsali ani asistenci.

Tu zaznamenal až v zápase proti „svojí“ Olomouci, když po jeho dlouhém autu skóroval Beauguel. A teď proti Budějovicím vstřelil i gól, dokonce vítězný.

„Samozřejmě jsem za to rád, ale nejdůležitější jsou tři body,“ říkal skromný Šimon Falta a ocenil podíl spoluhráče a konkurenta zároveň. „U mého gólu mi dobře nahrál Adriel, byla to nacvičená věc z tréninku,“ pochválil levonohý záložník Ba Louu.

„Je skvělé, že se nám podařilo navázat na formu před pauzou. Velmi dobře jsme začali, samozřejmě je škoda, že jsme nevyužili více šancí, ale tři body máme a to je hlavní,“ doplnil Falta po výhře 2:1 nad Budějovicemi.

Na té se podílel i jeho parťák ze středové formace Lukáš Kalvach, jenž se v lize střelecky prosadil po téměř roce. Předtím se trefil loni 27. května při vítězství 2:1 na Spartě. Pak měl půst.

„Jsem rád, že mi to tam konečně spadlo. Nerozmýšlel jsem se a napálil míč do branky,“ řekl o své dělovce další rodák z Hané.