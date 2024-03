Hned devět branek padlo v přípravném utkání mezi fotbalisty Černice a Malesicemi. Úspěšnější byl nakonec účastník A třídy, který porazil Černice 5:4. Celek z nejvyšší krajské soutěže se tak ideálně nenaladil na start jarní části.

Černice (na archivním snímku v modrých dresech) zakončili zimní přípravu porážkou. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Umělka v Bříze je poměrně malá, takže to bylo hodně soubojové. Na to, že to byla generálka, tak jsme dostali na můj vkus hodně branek. Brzy jsme vedli 2:0, ale postupně soupeř dorovnal a do šatny se šlo za stavu 3:3. Pak jsme mohli rozhodnout, vypracovali jsme řadu šancí, ale neproměnili jsme je. Trestal nás tak soupeř," litoval trenér Černic Petr Smíšek.

Ten i v generálce protočil o přestávce sestavu a chtěl vyzkoušet co nejvíc hráčů. „Nechtěl jsem, aby hráli už jen ti, s nimiž se počítá do základní sestavy. Protočili jsme to a zahráli si tak všichni. Dokonce jsme dohrávali po zranění v závěru v deseti, protože jsme neměli nikoho už na střídání. Každopádně o základní sestavě mám kromě jednoho místa jasno," dodal Smíšek.

Černice odstartují jarní polovinu krajského přeboru v sobotu proti Nýrsku. Utkání se odehraje na umělé trávě v Domažlicích.

Černice - Malesice 4:5 (3:3)

Branky: Klokan, Hlaváč, Vránek. Müller.

