OBRAZEM: Viktoria je Evropě k nezastavení, podívejte se na zápas s Dinamem

/FOTOGALERIE/ Fotbalová Viktoria Plzeň stanovila ve čtvrtek nový rekord. Ještě se totiž nestalo, aby český klub slavil postup do jarní fáze některé z evropských soutěží už po čtvrtém zápase skupinové fáze. Nejúspěšnější tuzemský klub posledních dvanácti let to ale dokázal.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte