„Před zápasem bych porážku 1:3 asi určitě bral, ale vzhledem k tomu, že jsme si ve druhé půli vytvořili šance, jsem zklamaný. Je to asi drzost chtít ze zápasu se Spartou alespoň bod, ale tentokrát jsme to na měli. Jasně, Sparta je lepší a fotbalovější, ale my ji to vždycky hrozně usnadníme,“ posteskl si trenér plzeňských fotbalistek Daniel Prokop a litoval zbytečných chyb, kterých se jeho svěřenkyně dopustily (a nekoncentrovanosti) a tím utkání, které bylo otevřené vlastně až do devadesáté minuty, s velkým favoritem prohrály.