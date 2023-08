Praha (zpravodaj Deníku z cesty do Kazachstánu) – Stejně jako před rokem, kdy nastoupili proti Karabachu v ázerbájdžánském Baku, rozehrají i letos rozhodující bitvu o skupinovou fázi Evropské konferenční ligy v Asii. V úterý dopoledne se vydali fotbalisté Viktorie Plzeň na strastiplnou cestu do dalekého Kostanaje, kde je čeká ve čtvrtek od 16 hodin SEČ první zápas 4. předkola proti místnímu Tobolu.

Viktoriáni se vydali na dalekou cestu. Boj o Evropu rozehrají v Asii. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Už tak složité cestování do Kazachstánu teď komplikuje ještě válka na Ukrajině, kvůli níž letí viktoriáni do dějiště zápasu jižní cestou přes Bulharsko, kde je v plánu dotankování ve Varně, pak pokračují přes Gruzii do cílové destinace. V letadle stráví celkem osm hodin. V Kostanaji by měli přistát po 22. hodině místního času, v Česku bude v té chvíli o čtyři hodiny méně.

„Po příletu do Kazachstánu už nebude prostor, kde a jak potrénovat, proto jsem už dopoledne před odletem absolvovali rozcvičení na hotelu,“ prohlásil asistent plzeňského trenéra Koubka Jan Trousil na ruzyňském letišti.

Plzeňští fotbalisté se kvůli tomu vydali do Prahy už v pondělí odpoledne. Zatímco v Plzni teď panují až tropická vedra, v Kazachstánu by mělo být chladněji. „Času přizpůsobit se bude dost. Věřím, že se s tím srovnáme. Máme dobře natrénováno,“ doplnil klíčový záložník Pavel Bucha.

A jak realizační tým připravuje hráče na časový posun. „Zachováme náš režim z Česka, půjdeme pozdě spát a budíček posuneme až k poledni. Den před zápasem bude prostor srovnat se,“ naznačil plzeňský asistent. „Kvůli cestování jsme chtěli soupeře z Irska, to nebudeme zakrývat, pomohlo by nám to při našem náročném programu,“ říkal už po nedělní ligové výhře nad Olomoucí hlavní kouč Miroslav Koubek. „Jenže oni nechali kopat penaltu brankáře a takhle to dopadlo,“ připomněl sám bývalý gólman s úsměvem na rtu.

Ale té to samozřejmě nestačí, chce do skupiny. Oba zápasy Tobolu Kostanaj s Derry City totiž skončili výhrou domácího celku 1:0 a tak v odvetě rozhodoval penaltový rozstřel a na straně irského celku selhal v sedmé sérii brankář Brian Maher. „Ale chceme hrát poháry, musíme se s tím popasovat i s náročným cestováním,“ dodal Koubek už vážnějším tónem. On sám zatím nikdy se svým týmem neprošel nástrahami kvalifikačních bojů. Dokonce ještě ani jednou nebyl v play-off, jako letos s plzeňskou Viktorií.

Poslední soupeř Viktorie na cestě do skupiny? Tým, kde hrál i Plzeňák Vůch

Zatímco před rokem šlo o milionářskou Ligu mistrů, teď je sice ve hře „jen“ Konferenční liga, ale i tak je touha zahrát si skupinovou fázi mezi plzeňskými fotbalisty obrovská. „Všichni chceme hrát skupinu Konferenční ligy, abychom měli zajímavější podzim,“ potvrdil za všechny záložník Pavel Bucha. „Vzhledem k formě, kterou teď máme, doufám, že jsme dobře připravení a věřím, že to zvládneme,“ dodal Bucha.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Tehdy už navíc měli jistou skupinu Evropské ligy, ale letos, pokud nepřejdou přes Kostanaj, bude podzim v Plzni bez evropských pohárů. A to nechce nikdo dopustit, proto je třeba přivézt z horké kazašské půdy přijatelný výsledek. „Ideální by samozřejmě bylo vracet se s vítězstvím,“ pousmál se Jan Trousil, heden z asistentů trenéra Miroslava Koubka.

Ale podle znalců tamního prostředí nečeká plzeňské fotbalisty nic jednoduchého, hrát se bude na Central Stadium v Kostanaji, který má kapacitu 9500 diváků. „I když je kolem trávníku atletická dráha a za brankami nejsou tribuny, je to moc pěkný stadionek a diváci na něm dokáží vytvořit bouřlivou kulisu,“ říkal v rozhovoru pro Deník 43letý fotbalista Vít Turtenwald, který vybojoval s Tobolem Kostanaj v roce 2010 poprvé v historii klubu kazašský titul. Hrát se bude až večer místního času, navíc má být pouze 15 stupňů.

Teď mám dobrou formu, volnost mi vyhovuje, tvrdí Bucha