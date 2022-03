„Letošní cestu pohárem hodnotím pozitivně, semifinále je dobrý výsledek. Potkali jsme soupeře, s nimiž bychom normálně nehráli. S Braníkem to byl spíše přípravný zápas pro širší kádr, kde jsme si vyzkoušeli různé varianty. S raptorkami to bylo těžší utkání, byly dobře připravené a nebyla náhoda, že předtím vyřadily Liberec. Byl to přínosný zápas pro naše mladé hráčky,“ uvedl pro klubový web trenér Viktoriánek Daniel Prokop a připomněl cestu, jak se jeho družina mezi čtyři nejlepší celky v Poháru FAČR dostala. Ve třetím kole vyhrála 6:1 nad Braníkem, kdy se mezi střelkyně zapsalo šest různých hráček.

Semifinále Poháru žen FAČR: Slavia Praha - Viktoria Plzeň 1:0.Zdroj: Pavel Jiřík mladší

Ve čtvrtfinále pak Viktoria porazila Prague Raptors rovněž 6:1. Na Slavii v semifinále už ale bohužel neměla. „Proti Slavii jsme odehráli důstojný zápas, a to i přesto, že nám chybělo několik hráček. Slavia je skvělý tým, my jim to chtěli znepříjemnit, a to se nám, myslím, povedlo. Holky odvedly zodpovědný a bojovný výkon, zaslouží velkou pochvalu,“ kvitoval trenér Plzeňanek. Slavia ve finále pohárové soutěže vyzve v derby pražskou Spartou, která ve druhém semifinále na Strahově vyřadila po výsledku 7:0 Duklu Praha.

SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 6. Šurnovská. ŽK: 1:1 (47. Kožárová – 84. Pacandová). Rozhodčí: Hrušková – Pachtová, Machová. Diváci: 85. Hřiště: Praha 10, Vladivostocká. SK Slavia Praha: Lukášová – Haugstad (87. Lamti), Necidová, Černá (87. Freislerová), Veselá, Šlajsová, Bartovičová, Vithová (58. Bendová), Šurnovská, Krejčiříková, Kožárová. Trenér: Michal Kolomazník. FC Viktoria Plzeň: Holíková – Radová, Pacandová, Polcarová, Pavlíčková, Horáčková (46. Němcová), Mrázová, Markelová, Šrámková, Tauberová (69. Nesvedová), Lukáčová (46. Maršíková). Trenér: Daniel Prokop.

ANKETA DENÍKU: Zvolte nejlepšího hráče 18. kola fotbalového krajského přeboru