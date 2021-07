„Měli jsme z utkání vytěžit víc. První půle byla z naší strany slušná, dali jsme dva góly, pak měl ještě šanci Beauguel, ale nevyužil ji. Soupeř vycítil šanci, začal být aktivnější," zhodnotil utkání plzeňský kouč Michal Bílek a zamyslel se i nad zhoršeným výkonem svého celku ve druhém poločase.

„Nedrželi jsem dobře balon, byly tam zbytečné ztráty. Přitom jsme chtěli hrát pozorně zezadu, abychom neinkasovali, ale nepovedlo se," doplnil kouč Viktorie, který příliš nechtěl hodnotit výkony jednotlivců. „Pro mě je vždycky důležitý týmový projev a ten byl ve druhé půli špatný," uzavřel Bílek.

Záložník Plzně Pavel Šulc v akci. Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Už před ním hodnotil utkání kouč běloruského celku Sergej Kovalčuk, který hned v úvodu poprosil novináře, aby byli struční, protože jeho tým čekala dlouhá cesta autobusem do Brestu.

„Pro řadu našich hráčů to byla dneska premiéra v pohárové Evropě. Proto ta nervozita v prvním poločase, za kterou jsme zaplatili dvěma inkasovanými góly. Soupeř je lepší, ale po přestávce možná polevil a to nám dalo šanci," těšilo kouče Brestu snížení skóre.

FC Viktoria Plzeň – Dynamo Brest 2:1.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

To zvyšuje šance jeho týmu do odvety, ketrá se však bude hrát v arménském Jerevanu. „Mrzí nás to, doma bychom měli diváckou podporu, ale nic s tím neuděláme," dodal Kovalčuk.

První poločas ve znamení tlaku Plzně

Viktoriáni začali tlakem, už ve 13. minutě vybuchla Doosan Arena nadšením, ale gól Beauguela nemohl pro ofsajd platit. Ve 22. minutě už to vyšlo naostro, když Kayamba trefil tyč a míč uklidil do opuštěné sítě Šulc – 1:0.

A ve 32. minutě bylo ještě veseleji. Obrana Brestu nechala při rohovém kopu volného Kašu a ten razantní hlavičkou zvýšil už na 2:0. Viktoriáni v prvním poločase bavili, a kdyby byli přesnější, mohli dát klidně i více gólů.

Natěšení fanoušci v ulicích Plzně

Už cestou na stadion byli ve městě vidět fanoušci Viktorie, často odění do modro-červených barev. Malé děti i starší ročníky, všichni sdíleli nadšení, že po čase mohou vyrazit na fotbal.

Viktoriány přišli podpořit i kolegové z řad plzeňských hokejistů či házenkářů. V Plzni se po téměř roce zase hrálo o fotbalovou Evropu.

Fanoušci Viktorie na stadionu. Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Kapacita Doosan Areny mohla být zaplněna z poloviny. A hned od začátku hnali skalní fans svoje miláčky na zteč pokřikem: Viktorká! A nutno říct, že ta nastoupila v hodně obměněné sestavě. Ze základní jedenáctky, která tady loni 24. září vyrukovala proti dánskému SønderjyskE, byli tentokrát na hřišti jen gólman Hruška a kapitán Jakub Brabec.

Půltucet chybějících hráčů, ale také premiéry

Soutěžní premiéru v plzeňském dresu si odbyli Hlavatý a letní zahraniční posily Ndiaye a Mosquera. Naopak hned šest stabilních hráčů (Staněk, Hejda, Havel, Bucha, Kalvach, Kopic) postrádal trenér Bílek ze zdravotních důvodů.

V úvodním utkání druhého předkola #UECL jsme porazili @dynamobrest 2:1! Gólově se prosadili @sulcik_10 a Filip Kaša ?

Odveta je na programu za týden v Jerevanu ?#fcvp #PLZBRE pic.twitter.com/zSnPzOBaUf — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) July 22, 2021

Druhé dějství plné nepřesností…

Ve druhém poločase už to ze strany viktoriánů nebyla žádná hitparáda, což hosté potrestali korekcí skóre. Odveta je tak stále otevřená. „Byl to první ostrý zápas sezony. Nevěděli jsme, co čekat, i když jsme si soupeře rozebírali na videu. Ale vyhráli jsme, to je hlavní,“ řekl po zápase plzeňský kapitán Jakub Brabec.

Viktoria Plzeň - Dynamo Brest 2:1

Poločas: 2:0. Branky: 22. Šulc, 32. Kaša – 79. Šestjuk. Rozhodčí: Lardot. ŽK: 28. Ndiaye – 51. Bilenky, 80. Lynko, 81. Jasjukevič. Diváci: 4468.

Viktoria Plzeň: Hruška – Hybš, Kaša (89. Pernica), Brabec, Falta – Ndiaye – Kayamba (74. Ba Loua), Šulc, Hlavatý (60. Čermák), Mosquera – Beauguel (74. Chorý). Trenér: Bílek.

Dynamo Brest: Stepanov – Slabaševič, Jasjukevič (90. Miljutin), Affi, Ščerbo (76. Araševič) – Olechovič, Šapoval (46. Šestjuk), Tichanovski, Sedko – Sanusi (63. Lynko), Bilenky. Trenér: Kovalčuk.