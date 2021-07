„Euro pro mě byla i tak velká zkušenost. Jsem rád, že se mi povedlo dostat se do nominace. Ale teď jsem zase rád zpátky,“ vyprávěl Jakub Brabec v prostředí rakouských Alp kam dorazil v sobotu po poledni.

Před odpoledním tréninkem, který byl věnován taktickým věcem a posilovně, tak stihl se spoluhráči ještě kávu. „Kluci se vyptávali na všechno možné, půl hodiny jsem nezavřel pusu,“ usmíval se zkušený stoper, jenž byl po odchodu Romana Hubníka kapitánem Viktorie.

Jakube, já se také ještě vrátím k Euru. Pro vás to byl první velký turnaj v dospělé reprezentaci. Dá se tedy říct, že to byl životní zážitek?

Ano, poté co šampionát o rok odložili, jsem jenom doufal, že se v týmu udržím, což se povedlo. Byl to velký turnaj, pro nás trošku náročnější tím cestováním.

Jakub Brabec už maká s týmem v Rakousku.Zdroj: FCVP/Michal Belšán

Berete postup do čtvrtfinále za úspěch?

Prvotní bylo projít ze skupiny, což se povedlo. Klíčové bylo hned úvodní utkání se Skotskem, to jsme zvládli. Vyšlo to, jak jsme potřebovali. Ale teď zpětně si říkám, že jsme z toho proti Dánsku mohli vymáčknout ještě víc.

Proti Dánsku jste si připsal také jediný start v turnaji. Hrál jste téměř půl hodiny. Byl jste rád, že jste se aspoň takhle objevil v sestavě?

Jel jsem na šampionát v pozici třetího stopera, nebylo to vždycky jednoduché. Samozřejmě jsou doufal v nějakou šanci. Jsem rád, že přišla, i když to bylo zrovna v utkání, které jsme nezvládli.

Po Euru jste dostal jen krátké volno. Jak jste ho využil?

Vyrazili jsme s rodinou na pár dnů na Šumavu.

Stihl jste si vůbec odpočinout? Vypnout od fotbalu?

Jo, musím říct, že jsem pět dnů fakt nic nedělal. I s vědomím toho, že se zase brzy zapojím do přípravy s Viktorkou. Sezona byla dlouhá, navíc komplikovaná Covidem, tak jsem se teď snažil věnovat rodině.

Zdroj: Youtube

Jaké to bylo naskočit do rozjeté přípravy tady v Rakousku? Věříte, že se dostanete zpátky do formy?

Tím, že jsem byl na Euru, jsem měl spoustu kvalitních tréninků. Určitě tak nebude problém ani s fyzičkou. Nemyslím si, že jsem o něco přišel. Potřeboval jsem si jen pár dnů odfrknout psychicky.

Jakub Brabec už maká s týmem v Rakousku.Zdroj: FCVP/Michal Belšán

Sezonu zahájíte předkolem Evropské konferenční ligy, do toho startuje i česká liga, kdy hostíte ambiciózní Mladou Boleslav. Co říkáte na ten náročný rozjezd?

Vůbec nepochybuju o tom, že bychom to nezvládli. Od toho je příprava, abychom se pořádně nachystali. Kluci už jsou třetí týden v tréninku. Věřím, že to zvládneme.

Upínáte se hodně k boji o skupinu evropských pohárů, což se Viktorii teď dvakrát po sobě nepovedlo?

Jasně, minulou sezonu jsme si neúspěchem celou zkomplikovali a v lize jsme pak až do posledních zápasů bojovali o to, abychom si mohli o Evropu znovu zahrát. Tak by teď byla škoda to zahodit. Upínáme se k tomu všichni a dáme do toho všechno.