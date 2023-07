Fotbalisté FK Robstav v generálce na start nové sezony prohráli v souboji dvou třetiligových celků na hřišti FK Baník Most-Souš těsně 1:2, když všechny branky padly až ve druhém poločase. „I přes porážku to byl pro nás cenný zápas, zase nám to leccos ukázalo,“ prohlásil Stanislav Purkart, třiapadesátiletý zkušený kouč třetiligového FK Robstav.

Letní příprava: FK Baník Most-Souš - FK Robstav 2:1. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Hrálo se na stadionku v Souši, v první půli se diváci branky nedočkali. „V prvním poločase to bylo vyrovnané, my jsme dobře kombinovali, řekl bych, že jsme měli také víc šancí. Soupeř byl zase důraznější, my jsme chtěli hrát hodně technicky,“ popisoval trenér loňského nováčka České fotbalové ligy.

Druhý poločas začali jeho svěřenci špatně a dvakrát inkasovali, góly domácích vstřelili Vobecký a Novotný. „Oba góly padly po našich zbytečných chybách. Při prvním jsme šli ve vápně zbytečně důrazně do souboje a druhý jsme dostali po ztrátě ve středu hřiště,“ doplnil kouč Stanislav Purkart. „Ale pak jsme se zvedli, snížili jsme na 2:1 a sahali po vyrovnání,“ těšilo trenéra FK Robstav, který se na druhou sezonu ve třetí lize chystá s notně obměněným kádrem.

Letní příprava: FK Baník Most-Souš - FK Robstav 2:1.Zdroj: FK Baník Most-Souš

O sestavě pro první ostrý zápas, kterým bude pohárové utkání s divizním Ostrovem, už má celkem jasno. „Měli jsme nějakou představu v hlavě a zápas v Mostě nás jenom utvrdil v tom, že je správná,“ dodal Purkart.

V týmu je osm nováčků. „Posily vypadají velmi dobře, celý tým maká na sto procent,“ pochvaloval si Radek Kozák, šéf FK Robstav.

„Škoda jen, že naší přípravu narušuje fotbalový oddíl TJ Přeštice v čele s panem Kadaníkem, který nám způsobuje škody,“ neodpustil si poznámku k tomu, že FK Robstav nemůže trénovat v Přešticích.

