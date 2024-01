Jako správná exhibice skončil tradiční silvestrovský fotbálek, který každoročně pořádá stará garda plzeňské Viktorie, nerozhodně (5:5), i když po prvním poločase vedli celkem jednoznačně Modří 3:1.

Silvestrovský fotbálek staré gardy Viktorie Plzeň. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„My jsme jen chtěli, aby bylo co nejdéle o co hrát a bylo to vyrovnané,“ smál se při výměně stran bývalý reprezentant Petr Vlček. Ten získal po utkání cenu za nejlepší dirigentskou taktovku, nejpovedenější zákrok předvedl gólman Jiří Hrubý. První gól zápasu vstřelil klubový mluvčí Václav Hanzlík, jenž se blýskl hattrickem. Zastínili tak i Patrika Ježka, který tři dny před koncem roku oslavil 47. narozeniny a na umělé trávě v Luční ulici ukazoval, že stále ještě dokáže soupeřům svými finesami pořádně motat hlavu.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Utkání mezi stovkou diváků přihlížela i další řada bývalých fotbalistů (mj. Skála, Forman, Limberský, Kubata, Kovačič, Pleško), a tak došlo i na kuriózní situace. Třeba když David Limberský při výměně stran udílel rady Pavlu Vajglovi, který ho ještě nedávno trénoval v třetiligových Domažlicích.

Vedle Vajgla, který momentálně vede divizní Doubravku, nastoupili i další současní trenéři Roman Baxa (Vejprnice) nebo Robert Vágner, Radek Schweiner a Jaroslav Kovařík, kteří se starají o výchovu viktoriánské mládeže, ale stále také ještě aktivní fotbalisté David Novák (Doubravka) nebo Jan Mudra (Petřín).

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„Byl to velmi povedený zápas plný hezkých gólů. Poděkování patří všem, kteří tuto tradici dodržují i fanoušků,“ pronesl Miloš Paul, jenž se společně s Ivanem Bicanem po celý rok stará o fungování staré gardy Viktorie Plzeň.

Červení - Modří 5:5

Poločas: 1:3. Branky: Smíšek 2, Vágner, Schweinert, Vlček – Hanzlík 3, Kovařík 2. Rozhodčí: A. Svoboda. Diváci: 100. Sestavy – červení: Filip, Vlček, Novák, Schweinert, Smíšek, Vágner, Velkoborský, Kulhánek, Baxa, Hrubý. Modří: Milota, Šamberger, Hanzlík, Homola, Bárta, Hájovský, Kovařík, Vajgl, Mudra, Ježek. Trenéři: Ivan Bican a Miloš Paul.

FOTO: Žáci fotbalové Škody Plzeň se sešli poprvé po padesáti letech