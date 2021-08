Už byli na pokraji dalšího krachu v pohárové Evropě, ale nakonec fotbalisté Viktorie Plzeň vyřazení z pohárové Evropy odvrátili.

POTLESK. Trenér Michal Bílek povzbuzuje svůj tým během odvety 3. předkola Evropské konferenční ligy, v němž plzeňská Viktoria vyřadila po penaltách velšský The New Saints. | Foto: fcv/Martin Skála

Po porážce ve Walesu (2:4) prohrávali se The New Saints od čtvrté minuty i v domácí odvetě. Ale nakonec dovedli po vítězství 3:1 utkání do prodloužení, a protože ani to nerozhodlo, zajistili si postup v penaltovém rozstřelu.