Ale nepodléhal přílišnému optimismu. Jeho tým čekají teď v týdnu dva těžké zápasy venku, v úterý dohrávka v Radnicích, kde se minulý víkend nemohlo hrát kvůli nezpůsobilému terénu, a v pátek utkání na hřišti třetího Rapidu Plzeň. Sezonu pak zakončí 15. června doma proti Chotíkovu.

„Už teď se soustředíme na úterní zápas v Radnicích,“ doplnil trenér Slavie, která má teď před béčkem Petřína náskok tří bodů a zápas k dobru. Rezerva týmu ze Slovan už totiž hraje jen dvakrát, v Mýtě a ve Zruči. Vzájemné zápasy obou celků jsou shodné, každý z nich vyhrál doma 2:1.

Kromě stopera a brankáře nastoupím kdekoliv, směje se Křemenák

„Strašná škoda, že se zápas ve Vejprnicích nemohl hrát na přírodní trávě, ale to určitě mrzelo i domácí. Oba týmy na to doplatily zraněním hráčů,“ připomněl Radek Vodrážka, trenér Petřína, že se sobotní zápas hrál kvůli vytrvalému dešti na umělé trávě.

Ale nic mu to neubralo na atraktivitě. Kolem náhradního hřiště ve Vejprnicích se navzdory deštivému počasí tísnily téměř čtyři stovky diváků. Byli mezi nimi i trenéři plzeňského Rapidu nebo fotbalisté z týmů v okolí. Nikdo z nich si nechtěl nechat ujít šlágr krajského přeboru. Na hřišti to byl především lítý boj, nikdo neuhnul ze souboje. Bylo znát, že jde o hodně.

Hosty z Petřína poslal do vedení v 19. minutě Denis Plecitý. Ano ten Plecitý, který si v plzeňské Viktorii zahrál před šesti lety po boku Pavla Šulce a Robina Hranáče juniorskou Ligu mistrů třeba proti Realu Madrid.

Znělka Ligy mistrů i hit Lucie Bílé. Podívejte se, jak Petřín slavil postup

Ještě do poločasu ale z penalty vyrovnal vejprnický kanonýr Daniel Křemenák. No a v 66. minutě dokonal Adam Heller obrat v zápase. Béčko Petřína se pak hnalo za vyrovnaní, ale přibrzdilo ho vyloučení Davida Hellera, který viděl čtvrt hodiny před koncem druhou žlutou kartu. Výraznější šanci už pak žádný z týmů neměl a po utkání vyletěly ruce vejprnických hráčů nad hlavu.

„Věděli jsme, že to bude jeden velký boj, ve kterém chceme uspět. Bylo to celkem vyrovnané utkání, ale dovolím si tvrdit, že tam byly úseky hry, kdy jsme byli lepší,“ doplnil vejprnický kouč Lukáš Paul.

„Ten zápas mohl dopadnout jakkoliv, vyhráli ho domácí a já jim gratuluju. Mají velmi dobrý mančaft, jedou na vítězné vlně. Při jejich fazoně je bude těžko někdo zastavovat,“ vysekl petřínský kouč poklonu soupeři. Ten podle něho udělal výrazný krok k postupu, ale rozhodnuto není. „Vejprnice mají před sebou těžké zápasy v Radnicích a na Rapidu. My ještě nic nevzdáváme, ale kdyby se to nepovedlo, nezhroutíme se. Krajský přebor bude mít příští rok kvalitu, spadnou tam Klatovy a Tachov, postoupí Křimice s Kolovčí, to všechno jsou dobré mančafty,“ doplnil Vodrážka, že i druhé místo béčka by po vydařené sezoně Petřína bral.

Triumf Vejprnic v krajském přeboru je tak blízko…