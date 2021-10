Knižní autobiografie Davida Limberského, fenomenálního fotbalového obránce, jednoho z hrdinů zlaté éry plzeňské Viktorie, s přiléhavým názvem Byla to jízda je na světě. Ve středu byla kniha, vydaná nakladatelstvím Starý most, za účasti Davida Limberského a autorského tandemu Ervín Schulz (MF Dnes), Zdeněk Soukup (Plzeňský deník) pokřtěna.

Knihu "Byla to jízda" autorů Zdeňka Soukupa a Ervína Schulze o fotbalistovi FC Viktoria Plzeň Davidu Limberském společně pokřtili autoři i David Limberský s manželkou. Kmotrem se stal majitel fotbalového klubu Adolf Šádek. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Pro nás všechny je to úleva i obrovská radost,“ přiznal Zdeněk Soukup, redaktor Deníku. „Kniha byla poprvé připravena k vydání už před dvěma roky, ale pak se vše několikrát odkládalo, protože David si prodlužoval kariéru. A do toho všeho ještě zasáhl covid. Přišly tak i momenty, kdy se zdálo, že zůstane pouze u rukopisu. Naštěstí se to povedlo dotáhnout a kniha spatřila světlo světa,“ konstatoval Zdeněk Soukup.