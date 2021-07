To už viktoriáni v utkání hraném na 4x30 minut měli dvoubrankový náskok. Skóre otevřel ve 38. minutě po přízemním centru Kopice francouzský snajpr Beauguel. Po sedmi minutách druhé části pak proměnil Chorý penaltu po faulu na mladého Koželuha, který v týdnu prodloužil smlouvu s Viktorií do roku 2024.

Za další čtyři minuty měli stejnou výhodu i Domažličtí, míč si vzal právě Limberský a gólman Staněk neměl šanci, přestože vystihl směr střely. Přitom v Plzni zkušený fotbalista na penalty nechodil. V novém dresu tedy udělal změnu, proti svému bývalému klubu si zahrál jen jednou.

To se psal 11. srpen 2007, když přijel do Štruncových sadů v dresu pražské Sparty. Tehdy skončil ligový zápas bezbrankovou remízou.

Teď se hrálo v tréninkovém areálu v Luční ulici a Viktoria vyhrála 4:2, ale třetiligový soupeř ji pořádně potrápil. Po Limberského snížení na 2:1 se v 76. minutě podruhé z penalty prosadil Chorý, v 82. minutě už to bylo po krásné fotbalové akci hostů zase jen o jednu branku. A byl u toho zase Limberský, který obral ve středu pole Hlavatého, přes levou stranu se míč dostal do vápna, kde ho z voleje poslal do sítě Mužík.

Konečnou podobu výsledku pak dal ve 103. minutě pohotovou střelou v pokutovém území soupeře Matějka – 4:2.

Stínem utkání bylo zranění plzeňského záložníka Lukáše Kalvacha, jenž odkulhal ze hřiště s pochroumaným kotníkem už v sedmé minutě.

Zbytek víkendu mají viktoriáni volný, v úterý pak zamíří na herní kemp do rakouského Westendorfu, kde sehrají další tři přípravné zápasy. Ve čtvrtek 8. července s rumunským Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a pak dvakrát s ruským celky FK Ufa (12. července) a Arsenal Tula (15. července).

Viktoria Plzeň – Jiskra Domažlice 4:2

Hráno na 4x30 minut. Poločas: 1:0.

Branky: 38. Beauguel, 67. a 76. (obě z pen.) Chorý, 103. Matějka – 71. Limberský, 82. Mužík.

Rozhodčí: Švagr – Duda, Špindlerová. Diváků: 500.

Viktoria – 1. pol.: Staněk – Havel, Kaša, Pernica, Falta – Bucha, Kalvach (7. Ndiaye), Čermák – Ba Loua, Beauguel, Kopic. 2. pol.: Staněk – Kayamba, Gabriel, Hybš, Koželuh – Hlavatý, Ndiaye (74. Káčer), Matějka – Pachlopník, Chorý, Mosquera.

Domažlice: Brych (91. Růžička) – Mlynařík, Bauer (61. Jahn), Limberský (100. Pavlík), Rychnovský (109. Došlý) – Uzlík (73. Teršl) - Holík, Mužík (84. Kuhajda), Pavlík (73. V. Černý), Došlý (84. Brabec) – Dvořák (61. D. Černý).