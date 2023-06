Co na tom, že Slavoj Koloveč inkasoval od Viktorie Plzeň čtrnáct gólů, ale také dva vstřelil. Fanoušci tak odcházeli spokojení.

Viktoria Plzeň se utkala se Slavojem Koloveč. | Foto: Kopeme za fotbal/acproduction

Byla to parádní oslava fotbalu, kterou domácí Slavoj Koloveč zpečetil postup do I. A třídy. V rámci projektu Kopeme za fotbal se ve středu střetl s plzeňskou Viktorií, na jejíž lavičce si odbyl premiéru trenér Miroslav Koubek. I přes vysokou porážku 2:14 odcházela tisícovka fanoušků spokojená.

Cestu pohárovou Evropou začnou fotbalisté Viktorie v Kosovu

Především proto, že největší hvězda jejich týmu, dvojnásobný ligový mistr Peter Grajciar, který teď trénuje mládež Viktorie Plzeň, vstřelil dva góly.

„Věřím, že pár povedených akcí předvedeme a na branku také vystřelíme,“ sliboval zkušený fotbalista a nakonec to byl právě on, kdo dvakrát rozvlnil síť za zády gólmana Sváčka. Nejprve ho překonal v první půli dalekonosným pokusem, ve druhém poločase zase bezpečně proměnil penaltu. Ano, byl to střet dvou světů, ale šlo především o propagaci fotbalu.

1/9 Zdroj: Kopeme za fotbal/acproduction Viktoria Plzeň se utkala se Slavojem Koloveč. 2/9 Zdroj: Kopeme za fotbal/acproduction Viktoria Plzeň se utkala se Slavojem Koloveč. 3/9 Zdroj: Kopeme za fotbal/acproduction Viktoria Plzeň se utkala se Slavojem Koloveč. 4/9 Zdroj: Kopeme za fotbal/acproduction Viktoria Plzeň se utkala se Slavojem Koloveč. 5/9 Zdroj: Kopeme za fotbal/acproduction Viktoria Plzeň se utkala se Slavojem Koloveč. 6/9 Zdroj: Kopeme za fotbal/acproduction Viktoria Plzeň se utkala se Slavojem Koloveč. 7/9 Zdroj: Kopeme za fotbal/acproduction Viktoria Plzeň se utkala se Slavojem Koloveč. 8/9 Zdroj: Kopeme za fotbal/acproduction Viktoria Plzeň se utkala se Slavojem Koloveč. 9/9 Zdroj: Kopeme za fotbal/acproduction Viktoria Plzeň se utkala se Slavojem Koloveč.

V dresu viktoriánů se blýskl čtyřmi góly útočník Jan Kliment, jenž naznačil, že ani v čase zranění neztratil nic ze svého střeleckého apetitu. Po dvou brankách zaznamenali i Adam Vlkanova a Jhon Mosquera.

O přestávce pak usedli i s kapitánem Lukášem Hejdou a dalšími fotbalisty za stůl, aby uspokojili svými podpisy lovce autogramů. Po zápase se viktoriáni fotili s dětmi a opět rozdávali podpisy.

Kádr ještě nemusí být definitivní, prohlásil nový trenér plzeňské Viktorie

Svěřenci trenéra Koubka dopoledne před zápasem absolvovali tvrdý trénink v Luční ulici, po obědě se vydali do Kolovče. „Pro nás to bylo kvalitní tréninkové utkání,“ uvedl nový muž na lavičce Viktorie, který nechal odpočívat brankáře Staňka či útočníky Chorého a Vydru. Další přípravný zápas čeká plzeňskou Viktorii už v sobotu dopoledne, kdy nastoupí od 11 hodin na hřišti Senca Doubravka proti druholigové Dukle Praha.

Slavoj Koloveč - Viktoria Plzeň 2:14

Poločas: 1:6. Branky: 25. a 68. (pen.) Grajciar – 6. a 12. Vlkanova, 16. a 37. Mosquera, 31. Durosinmi, 40. Bucha, 46. Květ, 54., 71., 74. a 78. Kliment, 58. Řezník, 74. Sýkora, 81. Kopic. Rozhodčí: Ratajová. Diváků: 1000. Sestava Kolovče: Fillinger – Kadlec, Sušický, Královec, Mastný – Grajciar, F. Šlajs, L.Tumpach, M. Duchoň, M. Lucák – D. Tumpach. Střídali: Lužný, Vachtl, R. Duchoň, Rada, Kamír, Soupír, Vitoň, T. Šlajs, Šteffl, Polák, Bédák, J. Lucák. Trenér: Martin Steinbrücker. Sestava Viktorie Plzeň – 1. poločas: Sváček – Holík, Hejda, Jemelka, Havel – Kalvach, Bucha – Vlkanova, Kronus, Mosquera – Durosinmi. 2. poločas: Sváček – Řezník, Čihák, Paluska, Sýkora – Hašek, Gaszczyk, Traore, Květ, Kopic – Kliment. Trenér: Miroslav Koubek.

Klatovští fotbalisté mají nového trenéra! Je nejmladším koučem v historii klubu