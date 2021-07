Po koncích Limberského, Kovaříka i Hořavy patří v plzeňské Viktorii k věkově i služebně nejstarším hráčům.

Máte za sebou zápas s rumunským Sepsi (1:1), jak byste ho zhodnotil?

První půle byla z naší strany lepší a fotbalovější, ta druhá byla rozkouskovaná. Hodně se faulovalo, často byla přerušovaná hra… Škoda výsledku, že jsme to neuhráli vzadu na nulu. Dostali jsme gól ze standardky, to zamrzí. Musíme být příště lepší.

Zmínil jste časté fauly, bylo to vyhrocené. Nepřekvapilo vás, jak ostrý zápas to byl, na to, že šlo o přípravu?

Nepřekvapilo. S těmito soupeři to takové bývá, že se to kope. Byli jsme připravení, že soupeř bude hrát hodně agresivně, až na hraně. Ale po přestávce se to rozkouskovalo až moc, nebylo to o fotbale. Ale zvládli jsme to celkem ve zdraví. I výsledek 1:1 musíme brát.

Bylo i tak příjemné si po čase jenom trénování zase zahrát zápas?

Jó. Mám radši, když se hrají zápasy. Doteď jsme toho měli docela dost, teď už snad budou tréninky lehčí. Liga i boj o poháry se blíží, musíme vyladit formu. Věřím, že se nám to povede a výkony se budou zápas od zápasu zlepšovat.

Jak se vám osobně hraje s maskou na obličeji?

První dva tréninky v ní byly těžší, zvykal jsem si. Poznával jsem, jak se s tím hraje. Ale takhle při zápase na to člověk nemyslí. Bylo to v pohodě. (úsměv)

Nakolik ovlivnily zápas změny počasí? V první půli byl docela silný liják?

Popravdě jsem to ani moc nevnímal. Já jsem radši, když prší nebo je chladněji. Nemám rád vedro, tohle počasí beru.

A ještě otázka na závěr. Při zranění Milana Havla dostává na pravém kraji obrany více prostoru mladý Josef Koželuh. Co na něho říkáte?

Myslím, že to zvládá. V tréninku vypadá taky dobře. Když takhle bude pokračovat, šanci určitě dostane. A je jenom na něm, jak se s tím vypořádá. (zs, fcv)