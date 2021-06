Poprvé mezi českou elitou. Za trenéra Františka Cipra si zahrál poprvé první ligu. Na snímku v utkání s pražskou Slavií se spoluhráči Petrem Podzemským (vlevo) a Petrem Knakalem. S ním a dalšími dvěma viktoriány Petrem Šímou a Václavem Procházkou si zahrál v roce 2003 na MS hráčů do 20 let v Dubaji. David Limberský se tam blýskl parádním gólem nůžkami do sítě Brazilců. Plzeň spadla a on po sezoně odešel do italské Modeny.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz