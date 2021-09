A do ochozů už mohli zase fanoušci, ale moc jich nepřišlo. Oficiální údaj byl 5231 diváků. A nutno poznamenat, že dost z nich bylo na straně soupeře. Rekrutovali se z řad Ukrajinců, kteří v České republice pracují. Už při úvodních hymnách bylo patrné, že v hledišti budou síly téměř vyrovnané. Častokrát se z ochozů ozývalo hromové: Ukrajina! Domácí kotel kontroval pokřikem: Češi.

„Trochu mi to připomíná, jako když hrají Turci v Německu. Taky mají v hledišti skoro převahu,“ okomentoval to v České televizi bývalý fotbalista Pavel Karoch.

A co teprve když ve 27. minutě propálil Kornijenko brankáře Staňka a poslal Ukrajinu do vedení. To byl panečku rachot.

„Zase jsme dostali lekci z produktivity,“ připomněl televizní spolukomentátor Pavel Karoch, že už v osmé minutě pláchl obraně Tecl, obešel i gólmana, ale jeho střelu do prázdné branky srazil Kryvcov na tyč. Stejný hráč pak ve 37. minutě rozjel akci, po níž nedostali míč do sítě Sadílek ani Pešek.

A to ještě ve druhé půli otřel Tecl svoji další střelu o tyč, pak už v 76. minutě vystřídal. Teprve v nastaveném čase vyrovnával Matěj Vydra.

A tak se zrodila remíza, kterou sledovalo něco málo přes pět tisíc diváků, což není moc…

Navzdory tomu, že reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý už předem avizoval, že v brance bude Jindřich Staněk, gólman plzeňské Viktorie a rodák z nedalekých Strakonic. A nakonec vyběhl v základní sestavě ke svojí reprezentační premiéře i další viktorián Milan Havel, který odehrál první poločas. To stoper Filip Kaša, jenž si debut v národním týmu odbyl při nedělní porážce 0:3 v Belgii, tentokrát začal na lavičce a na poslední půlhodinu nahradil Holeše.

Gólman Staněk měl však v publiku početné zastoupení. „Jak říkal trenér, přijedou Hujerovi - mamka, ségra, přítelkyně, její rodiče, nejlepší kamarád… Všichni chtěli ten speciální den prožít se mnou,“ vypočítával už na předzápasové online tiskové konferenci s úsměvem na rtu 25letý brankář plzeňské Viktorie a teď už také české reprezentace.

Ukrajinci potvrdili svoje kvality, i když v rozehrané kvalifikaci o MS mají na kontě jen pět remíz, jsou na druhém místě skupiny D. Sedm bodů za vedoucí Francií, s níž o víkendu doma remizovali 1:1. Kouč Olexandr Petrakov dal potom volno sedmi hráčům. „Šachťar i Dynamo čekají příští týden těžké zápasy Ligy mistrů, proto jsme uvolnili po třech hráčích z každého z těchto klubů,“ vysvětloval už v Plzni trenér, jenž nahradil na lavičce ukrajinskou legendu Andreje Ševčenka, kterému v srpnu vypršela smlouva.

Petrakov před dvěma lety dovedl reprezentaci do 20 let k titulu mistrů světa, ale do Plzně přivezl z tohoto týmu jen dva hráče. Zato nechyběly největší hvězdy – Olexandr Zimčenko z Manchesteru City a Andrij Jarmolenko, spoluhráč tria českých fotbalistů (Coufal, Souček, Král) z anglického West Hamu.

I oni přispěli k tomu, že kouzlo Plzně bylo ve středu večer odčarováno. Až dosud český národní tým vyhrál v Doosan Areně všech sedm zápasů. Až včera poprvé ztratil, remízu s Ukrajinou navíc zachraňoval až v nastaveném čase.