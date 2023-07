/FOTOGALERIE, OHLAS/ Fotbalisté SK SENCO Doubravka mají za sebou úvodní utkání krátké letní přípravy na nový ročník FORTUNA divize A, do kterého budou vstupovat s novým trenérem Pavlem Vaiglem, jenž do Plzně přišel po několika letech strávených v Domažlicích.

Letní příprava: SK SENCO Doubravka (žlutí) - SK Horní Bříza 3:0. | Foto: Deník/Filip Nekola

Pro zkušeného kouče byla zápasová premiéra na lavičce Plzeňanů úspěšná. Jeho Doubravka v sobotu na neutrální půdě v Trnové porazila Horní Břízu 3:0.

„Byl to typický první přípravný zápas. Co se týče hry, tak tam byla k vidění celá řada nepřesností, celkem dost ztrát, fotbalovosti bylo míň," uznal sedmačtyřicetiletý lodivod. „Ale my šli do zápasu z plné zátěže, utkání jsme brali jako dobrý kondiční test, z této stránky zápas splnil účel," liboval si.

Trenér Pavel Vaigl na lavičce Doubravky.Zdroj: Deník/Filip Nekola

Doubravka měla sestavu rozdělenou na dvě party, zahráli si tak všichni, které měl trenér Vaigl k dispozici. „Ale musím pochválit také Horní Břízu, který odevzdala velmi dobrý výkon a nic nám nedala zadarmo," ocenil ostřílený kouč Doubravky přístup a nasazení ex-divizního soupeře.

Další přípravné utkání odehraje SENCO už ve středu 19. července od 18 hodin proti třetiligovým Domažlicím. Pro Pavla Vaigla tak půjde zcela jistě o zápas se speciální příchutí. Hraje se opět na neutrálním hřišti - tentokrát v Postřekově.

