Plzeňští fotbalisté se v úterý odpoledne vydali do Astany, kde je ve čtvrtek od 16.30 hodin SEČ čeká druhé utkání skupiny C Konferenční ligy s mistrem kazašské Premier League.

K dalšímu zápasu Konferenční ligy odletěli fotbalisté Viktorie Plzeň do Astany. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Podruhé v krátké době se vydali fotbalisté plzeňské Viktorie do země pouští a stepí, do téměř pět tisíc kilometrů vzdáleného Kazachstánu. Ano, jejich další cesta pohárovou Evropou vede paradoxně do Asie, kde se utkají s obhájcem mistrovského titulu FC Astana.

„Do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát, a tak letíme i do Astany. Věříme, že jsme dobře připravení a přinese nám to tři body,“ hlásil na ruzyňském letišti Jan Trousil, jeden z asistentů trenéra Miroslava Koubka. „Soupeř je hlavně doma velmi kvalitní, je zvyklý na umělou trávu. Mají pohyblivé kluky, hrají agresivně,“ upozornil na kvality soupeře.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Když hráli viktoriáni v Kazachstánu naposledy, přivezli si ze hřiště Tobolu Kostanaj, osmého celku tamní ligy, vítězství 2:1 a se stejným soupeřem doma (3:0) pak zpečetili postup do skupiny Konferenční ligy.

A podobný výsledek by jistě brali i teď. Navíc věří, že jim poměrně čerstvá zkušenost pomůže s adaptací. „Víme, jak reagovat na časový posun a doufám, že se nám podaří vyhrát i v Astaně,“ doplnil Trousil s tím, že tým opět zůstane v režimu českého času.

Odlet fotbalistů Viktorie Plzeň do Astany.Zdroj: fcv/Ondřej Pastor

Zatímco viktoriáni vstoupili do skupiny C domácím vítězstvím 1:0 nad kosovským FC Ballkani, jejich čtvrteční soupeř se vracel z chorvatského Záhřebu s debaklem 1:5 od místního Dinama, v jehož dresu naplno zazářila největší hvězda Bruno Petkovič, jenž má zkušenosti i z italské ligy. Jediný gól Astany vstřelil Kamo Hovhannisyan, který snižoval na 1:3, další dva góly inkasovala až v posledních pěti minutách.

„Dinamo bylo lepší. Ale hlavně je to o tom, že Astana vyjela ven, hrálo se na normálním trávníku. Doma je daleko silnější, na stadionu bývá bouřlivá atmosféra, diváci je ženou dopředu. My chceme hrát podobně jako na Spartě a pak věřím, že máme šanci uspět,“ nechtějí se plzeňští fotbalisté nechat ukolébat prvním výsledkem FC Astana.

Čeká je houževnatý soupeř, který těží především z domácího prostředí. Stadion má kapacitu třicet tisíc diváků a umělou trávu.

„Je to rychlejší, nabádali jsme kluky z defenzivy, aby rychleji pracovali s míčem. Doufám, že tři tréninky na umělce, které jsme měli, nám pomohou,“ přál si plzeňský asistent Trousil.

Ve výpravě, která vyrazila na dalekou cestou, byli až na dlouhodobé marody Havla s Pernicou všichni hráči z kádru. Viktoriány čekal 5,5 hodinový přímý let do Astany, kam by plzeňská výprava měla dorazit před půlnocí tamního času.

Oba celky před vzájemným zápasem na mezinárodní soutěži v domácí lize prohrály, Plzeň na Spartě 1:2 a Astana v Aktobe dokonce 0:2, čímž zřejmě ztratila reálnou šanci na obhajobu mistrovského titulu. V Kazachstánu se totiž hraje systémem jaro – podzim a dvě kola před koncem ztrácí na vedoucí Ordabasy šest bodů. Naopak Aktobe na ni ztrácí po víkendu jediný bod.

