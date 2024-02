Záložní tým plzeňské Viktorie si středeční den zpestřil dalším přípravným zápasem. Účastník áčkové skupiny FORTUNA ČFL odcestoval na jih Čech, kde změřil síly s domácím Táborskem, předním celkem druhé ligy. SILON proti mladým viktoriánům potvrdil roli favorita a zvítězil 4:1. Trenér Plzně Josef Parlásek i přes porážku ocenil svoje hráče za vysoké tempo, soupeře za velkou kvalitu i samotný přínos atraktivního utkání.

Zimní příprava: FC SILON Táborsko - Viktoria Plzeň B (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 4:1. | Foto: Jan Škrle

„Utkání s Táborskem byl hodnotil ze dvou úhlů pohledu. Ten první je, že jsme se střetli asi s nejlepším týmem za poslední dobu. Táborsko má velmi kvalitní tým a ukázalo nám, jaký je rozdíl mezi druhou a třetí ligou. Tato konfrontace byla pro nás velmi přínosná, cenná zkušenost," řekl Deníku kouč plzeňské Viktorie.

„Co se týče samotného zápasu, nevyšel nám úvod, ve kterém byli domácí hodně aktivní, presovali nás, napadali, vytvořili si nápor a brzy se ujali vedení. Poté jsme ovšem hru vyrovnali a dokázali srovnat. Bohužel jsme v závěru poločasu udělali zbytečnou chybu, kterou Táborsko potrestalo a znovu vedlo," ilustroval Parlásek obraz hry v úvodním dějství. Třetí hřebíček do plzeňské rakve zatloukl chvíli po pauze z nařízeného pokutového kopu táborský šutér Dordić. „Byla to ale penalta po našem zbytečném faulu, který nic neřešil. Bylo to ale vyústění našeho špatného vstupu do druhé půle," vysvětloval Parlásek, trenér Viktorie.

Ačkoliv se mladí viktoriáni ve zbývající pasáži zápasu snažili, gól už nedali. Sami naopak inkasovali počtvrté. „Oba týmy pak prostřídaly, šanci dostali jiní hráči, takže už to nebylo takové jako předtím. Celkově se ale hrál zápas ve velkém tempu z obou stranu s tím, že Táborsko bylo v důležitých momentech lepší a ukázalo nám rozdíl mezi druhou a třetí ligou," zopakoval čtyřicetiletý lodivod.

O jedinou branku plzeňského celku se postaral Adam Vrba, v barvách Táborska se střelecky prosadili již zmiňovaný Dordić, a dále Šašinka, Varačka a Kopáček.

