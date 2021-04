Bez roušky, bez nutnosti jít na test. Sportovat už lze znovu ve dvou. Ale pouze venku, s možností až šesti skupinek na jednom hřišti. Minulý týden se přitom strhla v zemi vlna euforie.

Plzeň, SK Petřín, dětský trénink | Foto: Deník/Veronika Zimová

Vypadalo to na to, že se bude moci od pondělí znovu v klubech naplno sportovat. Spíše přání než podložená fakta však vzala za své. Všemu dal korunu nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Ten prakticky během jednoho dne stihl mnohé. Nejdříve pronesl, že se bude moci sportovat venku ve dvaceti lidech. Následně si to rozmyslel… Mohou se setkávat dvojice v šesti skupinkách v desetimetrových rozestupech.