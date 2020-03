Většina tázaných věřila, že se bude pokračovat. Třeba mladý brankář Doubravky Richard Mařík říkal: „Samozřejmě věřím a doufám, že se sezona dohraje. Přerušení soutěží není nic příjemného. Na jednu stranu to chápu, ale na druhou mi to přijde jako zbytečně velká panika. Všichni jsme v zimní přípravě tvrdě dřeli a těšili se, až se jarní část sezony rozběhne. Chtěli jsme se ukázat a užívat si fotbal, který máme rádi. Všichni doufáme, že zákaz bude trvat jen 30 dní a sezona se pak v klidu dohraje“.

Jenže nakažení v České republice i ve světě rostou. Současná situace spíš napovídá tomu, že opatření Vlády ČR budou trvat déle. A to bude zřejmě pro jarní část fotbalových soutěží konečná. Což si ostatně myslí také čtenáři, kteří celý týden měli na webu našeho Deníku možnost hlasovat.

Sedmdesát procent z nich v anketě zvolilo možnost, ve které stálo, že by měla být letošní fotbalová sezona zrušena – zdraví je přednější. Téměř čtvrtina hlasujících byla trošku optimističtější. Podle nich by se letošní ročník měl dohrát, a to třeba formou vložených kol. Sedm procent čtenářů by nechalo rozhodnutí na příslušných orgánech.

Tak i tak, situace je vážná a není radno ji podceňovat. Zdraví máme skutečně jen jedno a fotbalem se můžeme bavit až pak. „Neumím říct, kdy to všechno skončí. Ale je jisté, že to nějakou dobu ještě bude trvat. Zdraví je na prvním místě. Navíc, kdyby se soutěže třeba rozběhly později, ztratily by na regulérnosti. Já bych celý ročník anuloval,“ uvedl uznávaný trenér Jaromír Mysliveček.