A také s týmem, kde před časem působil současný plzeňský kouč Michal Bílek i francouzský forvard Jean--David Beauguel.

„Zlín je nepříjemný soupeř. Poslední zápasy se mu výsledkově sice nepovedly, ale co jsme měli možnost vidět, tak v nich měl velmi zajímavé fáze,“ vypozoroval Pavel Horváth, asistent plzeňského kouče Michala Bílka.

„Tak jako s každým soupeřem to nebude jednoduché, ale my věříme tomu, že se v domácím zápase prosadíme,“ pokračoval plzeňský asistent s tím, že věří i ve zlepšení herního projevu celku. „Ukazovali jsme si na videu některé věci, které jsme nedělali dobře. Teď se pokusíme zlepšení přenést do zápasu,“ doplnil Horváth.

Poslední tři vzájemné zápasy těchto celků skončily vždy vítězstvím domácího celku. Zlín vyhrál na svojí Letné loni v listopadu 1:0. Plzeň v létě 2020 (3:0) i letos v dubnu (2:0), to bylo ještě za kouče Adriana Guľy. Michal Bílek, který byl vyhlášen Trenérem měsíce září, povede viktoriány proti Zlínu dnes poprvé.

„Plzeň je na vítězné vlně, daří se jí. Má fazonu. Je vidět, že trenér Bílek odvádí dobrou práci,“ uznal zkušený zlínský útočník František Fantiš. „Ale taky ztratili v Hradci. Tak snad je potrápíme taky,“ hledal naději.

Zlínu budou chybět Dostál, Kolář, Fillo, Matejov či Hlinka, obránce Procházka je zase v trestu. „Musíme se k tomu postavit. Od toho jsou další hráči, aby si s tím poradili, zvládli to. Zodpovědnost a postavení vzadu však musí být jiné,“ nezoufal si zlínský trenér Jan Jelínek.

To marodka plzeňské Viktorie se pomalu vyprázdnila, zůstávají na ní jen Ndiaye a mladíci Míka a Pachlopník.

Utkání 10. kola FORTUNA:LIGY začíná v plzeňské Doosan Areně od 19 hodin.

Přijďte viktoriány povzbudit, aby uhájili první příčku tabulky.