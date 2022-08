„Viktorii velmi dobře znám, je to velký klub s velkými ambicemi. Když se tato možnost naskytla, neváhal jsem. Je to pro mě obrovská výzva, čekají nás velké zápasy v Evropě i v lize a já udělám všechno pro to, abych byl pro tým přínosem,“ prohlásil krátce po příchodu do Plzně Fortune Bassey.

V play-off Ligy mistrů proti Karabachu, ale ještě nastoupit nemůže, protože v dresu maďarskémi mistra odehrál kvaifikační zápasy s Tobolej Kostanaj, v odvetě vstřelil při vítězství 5:1 dva góly, a nakočil i do prvního zápasu s bratislavským Slovanem. V odvetě už zůstal jen na lavičce a proti Karabachu nebyl ani v nominaci.

Zřejmě proto, že už se schylovalo k jeho odchodu.

„Naším cílem bylo rozšířit náš kádr a posílit ve všech řadách před velmi náročným podzimem na domácí i evropské scéně. Jsem rád, že se podařilo dokončit příchod takto kvalitního hráče do ofenzivy,“ řekl k jeho příchodu Adolf Šádek, generální ředitel plzeňské Viktorie.

Pro skupinovou fázi Ligy mistrů či Evropské ligy bude Bassey k dispozici.

Nového útočníka, který se hned včera zapojil do přípravy s týmem, vítá v kádru i trenér Michal Bílek.

„Fortune v Budějovicích ukázal, že jde o výborného útočníka. Má potřebnou rychlost, dynamiku a dobré zakončení,“ řekl na jeho adresu trenér Viktorie.

Otázkou, která zajímá všechny fanoušky plzeňského klubu zůstává, jestli některý z nových hráčů naskočí už do dnešního ligového zápasu s Hradcem Králové, který se hraje v Mladé Boleslavi od 19 hodin.

„Počítáme s nimi. Uvidíme, kolik minut dostanou na hřiště. Určitě by i pro ně bylo lepší, kdyby hned naskočili do zápasu,“ říkal v předzápasovém rozhovoru Bílkův asistent Pavel Horváth.