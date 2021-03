Bitvu o nejlepší fotbalový klub Plzeňského kraje vyhrála Košutka, která získala ve finálovém kole unikátní ankety Deníku nejvíce hlasů, konkrétně 14 669. Vítězný tým získal za odměnu rozhovor. Zpovídali jsme prezidenta celku TJ Košutka Plzeň Petra Nováčka, který je členem klubu od roku 1972 a 15 let prezidentem oddílu.

Na začátek bych se rád vrátil ještě k anketě. Motivovali jste nějak speciálně své členy klubu, aby hlasovali?

O anketě jsme věděli. Početně patříme k nejsilnějším klubům na území celého Plzeňského kraje. Před námi jsou myslím jen Viktorka, Doubravka a Petřín. Polovina našich členů je v mládeži, kde trenéři poslali informaci o anketě rodičům. To, že jsme měli nejvíce hlasů, je podle mě odraz počtu členů v klubu a také rodičů, kteří mají u nás své děti.

Z toho soudím, že provázanost ve vašem oddílu je velká…

Určitě. Máme celkem čtrnáct mužstev, od přípravky až po starou gardu. Je tady obrovská provázanost, kdy hráči A týmu, B týmu či dokonce staré gardy se aktivně nadále zapojují do chodu celého klubu, ať už se jedná o funkcionářskou stránku, nebo trénování mládeže.

Zmínil jste, že máte početně silnou mládež. Čím to je, že dokážete do klubu nalákat tolik dětí, když některé oddíly mají opačný problém?

Jsou v tom dva důvody. Jeden je ten, že máme skvělou polohu našeho hřiště, když jsme „obklíčeni“ sídlištěm Vinice, které se na Sylvánu stále rozrůstá. Zároveň ale k nám dojíždějí hráči z celé Plzně, dokonce máme i některé kluky ze severu Plzeňska, například z Manětína. Druhý důvod vidím v tom, že my, co se podílíme na celkovém chodu klubu, děláme vše zadarmo.

V čem cítíte rozdíly, pokud trenér trénuje za nějakou odměnu, nebo pracuje zadarmo?

Vidím v tom obrovský rozdíl, pokud to kluci dělají jen z lásky ke klubu. Když to řeknu na rovinu… Trenéři vypadnou od manželky, od práce, přijdou na hřiště, dají si s kluky dvě hodinky přípravy, počkají na druhého trenéra a zajdou sednout na pivo a pokecají o všem možném. Druhý den tak mohou zase s čistou hlavou fungovat ve svých pracovních procesech. Takhle to vnímám. Celkově máme okolo 500 členů a je nás 50, 60 těch, kteří zajišťují chod klubu.

Přestože jste početný klub, zakládáte si tedy na rodinné atmosféře?

Je to tak. Jsme tu poměrně početné rodiny (úsměv), což je na tom to obdivuhodné. Zastávám názor, že v tomto případě peníze kazí lidi. Jsem prezidentem klubu již patnáct let a toto je mé krédo, které mi někteří trochu zazlívají, když sháníme trenéra k nějakému mužstvu a hledáme v jiných klubech. Každý se zeptá, co mi za to dáte? My nedáváme nic funkcionářům, trenérům, hráčům. Nemáme žádného silného sponzora, takže veškeré členské příspěvky jdou jen na naši činnost.

Jak jste spokojení se zázemím, kterým disponujete?

Po dotacích z městského nebo krajského úřadu jsme si dovolili naše zázemí zvelebit. Máme dvě hrací plochy, z nichž jedna je s umělým osvětlením. Také máme krytý přístřešek, kde mají možnost posedět si diváciv případě nepřízně počasí, nebo ho využíváme i jako místo například k vyhodnocení sezony. Jsme proto spokojení s naším areálem, ale je to velká dřina.

Zároveň jak muži, tak mládež hrají krajské soutěže, ví se o nás v širokém okolí. Netajím se navíc tím, že to děláme zadarmo. Pak se nám to vrací v dotacích, na něž si občas sáhneme.

Ve vašem klubu začínal s fotbalem Martin Fillo. Vzpomínáte si na to, když byl u vás v klubu?

V době, kdy u nás Martin byl, neměla Košutka ještě takové postavení v kraji, takže u nás byl opravdu krátkou dobu. Absolvoval zde skutečně jen první krůčky, a když objevili trenéři jeho talent, přestoupil hned dál do SK Plzeň. Začínal u nás také Egon Vůch, který rovněž hrál ligu. Viktorku pravidelně zásobujeme. Nechci nikomu bránit v kariéře. Pokud někdo přijde, kdo hraje vyšší soutěž, vždy hráči vyhovíme.

Áčko Košutky působí od roku 2015 v I. A třídě. Máte nějaké vyšší cíle?

Hrajeme převážně s vlastními odchovanci a rádi bychom zůstali nadále v I. A třídě, protože si myslím, že nemáme takové ekonomické zázemí, abychom pomýšleli výš. Všichni víme, že ve vyšších soutěžích je potřeba, lidově řečeno, pustit klukům nějaký chlup a na to opravdu nemáme. Navíc nechci, aby rodiče dětí, kteří platí za ně příspěvky, dotovali sportování dospělých, kteří si sami vydělávají. Každý o mně ví, že proti tomuhle jsem. Raději budu hrát klidně i I. B třídu, než abychom sháněli sponzory a prodávali se něčemu, co nemá budoucnost. Sám asi víte, že když v oddílu dojdou peníze, jak to pak dopadne. Pro příklady ani nemusíme chodit daleko.

Jste spokojený s tím, jak si vedou mládežnické celky?

Naše týmy působí především v krajském přeboru. Je to dané i tím, že dáváme šanci každému a nikoho nevyhazujeme, i když ten kluk nemá zrovna pro fotbal nadání. Dáváme šanci každému, a máme proto v nižších kategoriích i soupisku, kde máme 30, 40 hráčů místo obvyklých 16. Jsem rád za to, že to děláme tak, jak to děláme. Raději si budu dávat menší cíle, které budou bavit všechny účastníky okolo.