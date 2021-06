Krutou porážku utrpěly v posledním zápase sezony fotbalistky plzeňské Viktorie. Svěřenkyně Daniela Prokopa nenavázaly po dvoutýdenní pauze na skalp Slovácka a na hřišti v Dobřanech podlehli Slavii 1:9.

O tom, jak se bude utkání vyvíjet, napověděly hned první minuty zápasu. Slavie udeřila hned ze své první akce v první minutě zápasu. Kožárová zkusila štěstí ze čtyřiceti metrů a překvapila gólmanku Holíkovou.

To navíc nebylo od slávistek vše. Do páté minuty přidaly další branky Kožárová a Szewieczková.

Domácímu trenérovi se tak během chvíle zcela rozsypala. jakákoliv taktika.

„Bylo to pro mě úplně nepochopitelné. Z naší strany to byla úplná katastrofa. Po pěti minutách bylo prakticky rozhodnuto o výsledku zápasu,“ hodnotil hořce nepovedený úvod trenér Plzně Daniel Prokop.

Do konce první půle navíc přidala Slavie ještě další tři trefy. Gólostroj hostů pokračoval i po pauze a zastavil se až na devíti gólech.

Aspoň čestný zásah Plzeňanek zařídila Petra Ivaničová.

„O poločase jsem se snažil ještě holky nabudit, ale celkově nám chyběla potřebná energie, a to i ta psychická,“ vysvětloval plzeňský trenér.

„Přece jenom to byla hodně náročná sezona ve všech směrech a po tom špatném úvodu bylo těžké je znovu dostat do zápasu. Navíc se hrálo v obrovském horku a přišlo mi, že nám chyběla šťáva. My to máme navíc založené hodně na běhání a některé holky říkaly během zápasu, že je jim špatně z toho horka. Ale na to se rozhodně nechci vymlouvat, protože to bylo pro oba týmy stejné,“ pokračoval Daniel Prokop.

Toho zamrzelo především to, že po slušných výkonech Plzeňanky zakončily letošní ročník vysokou porážkou.

„Odehráli jsme se Slavií poměrně slušné zápasy a pak jsme to v posledním utkání takto zdevalvovali. Je to taková kaňka za sezonou, což jsem řekl i holkám po zápase v šatně,“ prozradil plzeňský lodivod, který jinak hodnotil kladně uplynulý ročník

„Vzhledem k tomu, jaký jsme měli start, to beru jako úspěšnou sezonu. Vyhnuli jsme se skupině o záchranu a herně jsme se srovnali. Potěšily mě především výkony se Slováckem, s kterým jsme sehráli vyrovnané zápasy,“ byl spokojený zkušený kouč.

Vrací se Karasová

Nyní budou mít plzeňské fotbalistky tři týdny volno.

Oslabit by navíc kádr viktoriánek rozhodně neměl, ba naopak.

„V závěru sezony nám znatelně chyběla zraněná Mirka Mrázová, s kterou jsme domluvení, že bude v Plzni nadále pokračovat. Vrátit by se měla ze Slavie i Lenka Karasová, což by pro nás byla velká posila. V jednání je navíc návrat i dalších dvou bývalých plzeňských hráček,“ vypočítává možné příchody trenér Prokop.