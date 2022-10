Brzy po přestávce spálila stoprocentní tutovku Mrázová. Plzeňská kapitánka byla zcela osamocená na malém vápně, odkud ale hlavou poslala balon nad branku Liberce.Zákonitě udeřilo, jak to bývá, na druhé straně. Liberecká fotbalistka zůstala ležet po souboji na trávníku, ale přesto hostující hráčky rozjely gólovou akci, kterou z vápna zakončila Pouvová přesnou razantní střelou.Následně už Plzeňanky jen marně dobývaly libereckou obranu a musely skousnout těsnou porážku.

„Oproti zápasu s Duklou jsme předvedli diametrálně odlišný výkon. V poli to od nás bylo dobré a sehráli jsme se silným soupeřem vyrovnanou partii. Za to nemám holkám co vytknout. Rozhodla ale koncovka. Naše šance jsme neproměnili. Zvláště Mirka měla tutovku, to by měla dávat. Pak rozhodne moment, kdy hráčka soupeře leží na trávníku a nás to rozhodí víc než Liberec, který dá gól. Je to škoda, byl to jediný moment, kdy nás překvapili,“ mrzelo trenéra Plzně Daniela Prokopa.

Plzeň - Liberec 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 58. Pouvová. ŽK: 17. Pelikánová, 62. Lukáčová J., 65. Pacandová, 81. Mrázová - 42. Černá. Rozhodčí: Pachtová - Petrželková, Mifková Sestava Plzně: Holíková A. - Radová, Pacandová, Pavlíčková (67. Němcová), Mrázová, Kochanová, Pelikánová, Markelová, Šrámková, Lukáčová Z. (86. Horáčková), Lukáčová J. (78. Knödlová). Trenér: Daniel Prokop.

