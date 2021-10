„Je to už taková frustrace. Sráží nás stále v zápasech individuální chyby. V Pardubicích jsme vedli po patnácti minutách 2:0, ale místo toho, abychom hráli svoji hru, jsme se přizpůsobili soupeři, který pouze nakopával balony. Nakonec z toho uděláme remízu 3:3,“ vrátil se ještě kouč Plzně k předchozímu zápasu.

„Měli jsme v prvním poločase tři vyložené šance, ale neproměnili jsme ani jednu z nich. Slovácko naopak využilo jednu naši velkou chybu a skórovalo praktickyz jedné střely na branku. Pak jsme si ve druhé půli ještě vstřelili vlastní branku, kdy Karasová šla do souboje a balon obloučkem zapadl za naši gólmanku. Slovácko to pak zkušeně dohrálo k vítězství,“ hodnotil zápas trenér Viktorie Daniel Prokop, jenž nemůže být spokojený s posledními výsledky svého týmu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.