„Očekávám vyrovnaný zápas. Právě s Libercem bychom se měli v sezoně prát nejspíše o čtvrté místo, které znamená postup do skupiny o titul. Chceme na severu Čech získat nějaké body. Kromě dvou hráček, které jsou dlouhodobě zraněné, jsme kompletní. Pokud budeme hrát tak, jak umíme, a popasujeme se s koncovkou, která nás občas trápí, nemám o nás strach," říká kouč viktoriánek.

Tomu udělala radost i generálka před startem ligy, v níž Plzeňanky porazily Duklu 3:0 „Utkání bylo zcela v naší režii. Hrálo se prakticky na jednu branku," těšilo Daniela Prokopa

Kromě návratu Lenky Karasové ze Slavie nedoznal plzeňský tým výraznějších změn, přestože byly ve hře některé posily ze Sparty.

„Už jsme nakonec někoho nepřivedli. Věřím holkám, které máme a mají podle mě na to, abychom v klidu hráli do čtvrtého místa. Už na konci minulé sezony to ukázaly a navíc se vrátila po zranění Mirka Mrázová, která je schopná naší hru posunout zase o jeden stupínek výš," může být spokojený s návratem reprezentantky do sestavy Daniel Prokop.