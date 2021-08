Hodně rychle bude chtít zapomenout na poslední utkání ženský tým fotbalové Viktorie Plzeň. Svěřenkyně trenéra Daniela Prokopa měly v sobotu v Brně slušně našlápnuto k vítězství, nakonec ale nezískaly ani bod.

Po půlhodině zápasu vypadalo pro Západočešky vše růžově, po brankách Vargové vedly 2:0. Následně navíc ještě měla obrovskou šanci Polcarová, na brankové čáře ale nedokázala dostat míč do sítě. Ke konci půle se do hry dostávalo Brno, které snížilo na 1:2 těsně před odchodem do kabin.

„Začali jsme výborněa hráli jsme to, co jsme si řekli. Brno se k ničemu nepustilo. Bohužel po druhé brance jsme úplně vypnuli a dostali jsme Brno do hry. To navíc před koncem vstřelilo kontaktní branku,“ řekl k první půli Daniel Prokop.

Ten se snažil o poločasové přestávce uklidnit své hráčky. Žádný efekt to ale nepřineslo. Lokomotiva ve druhé půli brzy srovnala. Následně navíc domácí tým přidal ještě třetí a čtvrtou branku.

„Prohráli jsme vyhraný zápas. Těžko jsem to kousal celý zbytek soboty. Snažil jsem se to ještě oživit střídáními, ale bohužel to nemělo žádný účinek,“ byla znát frustrace z výkonu ve slovech plzeňského trenéra.

O víkendu se Plzeň poprvé představí v domácím prostředí v Dobřanech, kdev neděli od 10.30 přivítá pražskou Duklu.



Brno – Plzeň 4:2

Poločas: 1:2. Branky: 45. Lišková, 49. Kukučová, 62. Ganiecová, 69. Chlápková – 19.a 28. Vargová.

Sestava Plzně: Holíková – Pavlíčková (78. Knödlová),Z. Lukáčová (46. Markelová), Tauberová, Karasová, Pacandová, Polcarová, Mrázová, J. Lukáčová, Němcová (58. Mikešová), Vargová (53. Kolorosová).