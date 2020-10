V Londýně se ale příliš nepotkávají, protože mužský tým trénuje jinde než ženy a zápasy se zatím hrají bez diváků. Teď Svitková přijela, aby pomohla českému týmu k postupu na Euro 2022.

Začnu vysněným angažmá v Anglii. Naplňují se ve West Hamu vaše představy?

Ale jo, všichni jsou tam moc milí, snaží se mi pomoct. Všechno je bez problému. I v angličtině se zlepšuju, takže jazyková bariéra není taková.

A co po herní stránce? Koukal jsem na tabulku, v níž máte jediný bod…

Rozhodně to nevypadá dobře. Zápasy sice herně zvládáme, ale vázne zakončení. A pokud jako první inkasujeme, srazí nás to dolů. Teď ale po přestávce přijdou utkání, v nichž musíme bodovat. A já doufám, že jakmile začneme vyhrávat, naše psychika se zvedne a bude to je lepší. Tým máme dobrý.

Máte vysvětlení, proč se výsledkově nedaří?

Hodně hráček bylo zraněných, i já jsem musela vynechat tři zápasy. V sestavě bylo pořád hodně změn. Základní sestavu, kterou si trenér vysnil, neměl ani jednou k dispozici. To samozřejmě také nepřispívá naší situaci. Ale doufám, že už to bude v pohodě, už se uzdravujeme.

West Ham byl loni osmý, kde by se chtěl pohybovat letos? V klidném středu tabulky?

Spíš v horní části tabulky.

Jaká je v týmu konkurence? Jste spokojená se svým herním vytížením?

V přípravě jsem hrála všechny zápasy celé, asi jako jediná. Trenér mě chce v základní sestavě. Co jsem se s ním bavila, tak je spokojený. Naplňuji jeho očekávání.

Co atmosféra zápasů anglické ligy v porovnání se Slavií?

To je úplně někde jinde. Už jenom to, že i liga žen v Anglii má svoji vlastní aplikaci, kde se najdou všechny zápasy na videu. Plus mají pravidelný program v televizi. Myslím si, že je to i výš v porovnání s mužskou ligou v České republice.

Teď jste na reprezentačním srazu. Jaké to je přijet jako legionářka?

V dnešní době je to trochu náročnější psychicky, protože nevíte, jestli budete muset na sraz jet nebo jestli se dostanete zpátky. Jinak v tom rozdíl nevidím. Máme v týmu spoustu holek, co hrají různě po Evropě.

A máte jeden společný cíl. Poprat se o druhé místo, které může znamenat postup na Euro, protože po prohře ve Španělsku už se první příčka vzdálila…

To byl náš cíl už před kvalifikací a jdeme si za ním pořád, protože Španělky jsou někde jinde. Mají neskutečné hráčky, jedna lepší než druhá. Myslím, že budou patřit i k favoritkám na Euru.

V úterý čeká doma Ázerbájdžán (hraje se v Chomutově od 17 hodin), nic jiného než výhru neberete, že?

Jasně, když vyhrajeme teď, i potom s Moldavskem, věřím, že skončíme druhé.

A jaký je Ázerbájdžán soupeř, když tam jste vyhrály 4:0?

Houževnatý, důrazný, snaží se hru kouskovat. Půjde o to prolomit jejich obranu. Když dáme brzy první gól, mělo by to být dobré.